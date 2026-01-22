कामावर फोकस हवा? Toxic Colleagues पासून सुटका मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ 5 स्मार्ट टिप्स

Smart Tips to Deal with Toxic Coworkers: अनेक लोक ऑफिसमधील कामामुळे त्रासलेले नसतात तर ऑफिसमध्ये दिवसभर काही टॉक्सिक लोकांमुळे तणावात असतात. यामुळे केवळ कामावरच परिणाम होत नाही तर मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होतो. टॉक्सिक सहकारी स्वतः आनंदी असतात, परंतु ते निश्चितच सर्वांना त्रास देत असतात. आता, अशा परिस्थिती, या लोकांना टाळणे खूप कठीण होते, कारण ते नेहमीच तुम्हाला त्रास देण्याची संधी शोधतात..काही लोकांसोबत काम करणे कठिण वाटू लागते. अशावेळी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपले मन शांत ठेवणे आणि हाती असलेल्या कामावर लक्ष केंद्रित करणे. अनुभवी मानसशास्त्रज्ञ आणि महिला आणि मानवी हक्कांच्या समर्थक डॉ. मालिनी साबा म्हणतात, "ऑफिसमध्ये मानसिक संतुलन राखणे हे इतरांना बदलून येत नाही, तर तुमचे स्वतःचे विचार आणि प्रतिक्रिया सुज्ञपणे व्यवस्थापित करून येते." तुम्ही पुढील पाच स्मार्ट टिप्सचा वापर करुन नकारात्मक लोकांपासून दूर राहून कामावर लक्ष केद्रिंत करु शकता..प्रत्येक गोष्ट मनावर घेऊ नकाकधीकधी, थकवा, दबाव किंवा वैयक्तिक कारणांमुळे लोक आपल्याला आवडत नसलेल्या पद्धतीने वागतात. याचा अर्थ असा नाही की ते आपल्या विरोधात आहेत. याबद्दल, डॉ. सबा म्हणतात की जेव्हा आपण सर्वकाही आपल्या मनावर घेतो तेव्हा आपण दुखी होतो. हे समजून घेणे महत्वाचे आहे की प्रत्येकजण आपापल्या परिस्थितीतून जात आहे. हा विचार मनाला आराम देण्यास आणि हाती असलेल्या कामावर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करतो.संवाद सोपे आणि मर्यादित ठेवामानसशास्त्रज्ञ म्हणतात की ऑफिसमध्ये सभ्य आणि स्पष्ट संवाद आवश्यक आहे. वैयक्तिक माहिती सर्वांसोबत शेअर करणे योग्य नाही. कामाशी संबंधित बाबी स्पष्ट ठेवा आणि गरज नसलेल्या विषयांवर चर्चा करणे टाळा. जेव्हा संवाद मर्यादित असतात तेव्हा गैरसमज होण्याची शक्यता कमी होते आणि कामाचे वातावरण चांगले राहते..Weight Loss Soup: डाएटचा सोपा फॉर्म्युला! दररोज ‘हे’ सूप प्यायल्यास वजन आपोआप होईल कमी, बनवण्याची पद्धत जाणून घ्या.सकारात्मक गोष्टींवर लक्ष द्याडॉक्टरांचा असा सल्ला आहे की काही लोक संभाषणादरम्यान वारंवार तक्रार करू शकतात किंवा नकारात्मक गोष्टी बोलू शकतात. अशा वेळी, संभाषण सकारात्मक विषयाकडे किंवा कामाशी संबंधित एखाद्या गोष्टीकडे वळवणे चांगले असते. स्वतःची काळजी घ्यामानसशास्त्रज्ञ म्हणतात की जेव्हा आपण थकलेले किंवा तणावग्रस्त असतो तेव्हा कामाच्या ठिकाणी कोणतीही परिस्थिती अधिक जबरदस्त वाटते. म्हणूनच, आपल्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याची काळजी घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, दररोज थोडी विश्रांती घ्या, वेळेवर जेवा, पुरेशी झोप घ्या आणि कामाबाहेरील आपल्याला आवडणाऱ्या गोष्टींसाठी वेळ काढा. .शांतपणे आपले मत ठेवाजर एखादी गोष्ट तुम्हाला सतत त्रास देत असेल, तर ती दाबण्यापेक्षा शांतपणे व्यक्त करणे चांगले. राग किंवा आरोप न करता तुमच्या भावना व्यक्त केल्याने नातेसंबंध सुधारतात. स्पष्ट आणि आदरयुक्त संवादामुळे कामाचे वातावरण अधिक चांगले होण्यास मदत होते. प्रत्येक दिवस नवा अनुभवप्रत्येक ऑफिसमधील अनुभव आपल्याला काहीतरी शिकवतो. वेगवेगळ्या स्वभावाच्या लोकांसोबत काम केल्याने आपल्याला संयम, समजूतदारपणा आणि संतुलन शिकण्याची संधी मिळते. डॉ. मालिनी साबा यांच्या मते, जेव्हा आपण प्रत्येक परिस्थितीला शिकण्याचा अनुभव म्हणून पाहतो तेव्हा ताण आपोआप कमी होतो. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.