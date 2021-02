तिला डेटवर न्यायचंय? टेन्शन कायकू लेने का

डेटिंगला जाणं हल्ली कॉमन झालंय. अमक्यासोबत डेटला गेली होतीस काय किंवा तिला तू डेटला नेले होते का, अशा स्वरूपाची चर्चा किंवा प्रश्न तुमच्या आमच्या आजूबाजूला विचारताना दिसतात. डेटवर गेल्यावर काय होतं आणि डेटला जाण्याबाबत काहींच्या मनात भीतीही असते. ती कशी दूर करता येईल ते पाहू. इथे आम्ही तुम्हाला काही टिप्स देणार आहोत. त्या जोडीदार निवडताना कामी येतील. मी कशाबद्दल बोलू?

ज्याच्याबद्दल आपल्याला जास्त माहिती नाही. अशा एखाद्या व्यक्तीबरोबर बाहेर जाताना थोडेसे विचित्र वाटणे स्वाभाविक आहे. अशा परिस्थितीत 'मी काय बोलू / काय करू' हा प्रश्न तितकाच स्वाभाविक आहे. या संकोचामुळे, बरेच लोक डेटला जाण्यास नकार देतात. पण जरा विचार करा, तुमच्या मनात हा प्रश्न चालू आहे. तो त्या व्यक्तीच्या मनातही असावा. जर आपण चिंताग्रस्त असाल चांगला परिणाम होणार नाही. गणितामध्ये तुम्ही हे वाचले असेलच की 'वजा वजा वजा आहेत', तर इथेही तेच सूत्र लागू करा, दोन चिंताग्रस्त लोक एकत्र बोलू शकतील. तर बोलण्याच्या विषयाशी संबंधित चिंता सोडून द्या. दीर्घ श्वास घ्या आणि डेटला होय म्हणा. नकार येण्याची भीती

ही भीती मानवी स्वभावानुसार अपेक्षित आहे. जरी डेटिंग दरम्यान प्रत्येक मुलाला किंवा मुलीला समोरची व्यक्ती पसंत करायची असते. कुणालाही भेटण्यापूर्वी आपण विचार करायला लागतो की जर तो आम्हाला आवडत नसेल तर काय होईल? परंतु या प्रश्नाचा व्यावहारिक विचार करा. जर ते असेल तर ते कदाचित आपल्याला आवडत नसेल. आपल्या मनात नकारांची भीती असल्यास ती बाहेर फेकून द्या. आणि खुल्या मनाने तारखेला जा. सर्वकाही व्यवस्थित होण्याची भीती

आपल्या मानवातील उत्कृष्ट आणि सर्वात वाईट गुण म्हणजे आपली कल्पनाशक्ती. आता नाकारल्याबद्दल तुम्हाला भीती वाटली होती. परंतु दुसऱ्या क्षणी अशी भीती वाटू लागते की सर्व काही ठीक राहिल्यास काय होईल? घाई होणार नाही का? एखाद्याला इतक्या लवकर कसे ओळखता येईल? पहा, एखाद्यास पहिल्या डेटचा पसंतीचा अर्थ असा नाही की आपण नुकताच एक कायमचा संबंध लावला आहे किंवा पुढील चरण म्हणजे लग्न होय. पहिल्या तारखेला आवडल्याचा एकच अर्थ असा आहे की आपण दुसर्‍या तारखेला त्या व्यक्तीबरोबर जाऊ शकता. दुसरीनंतर फक्त तिसर्‍या, चौथ्या आणि बर्‍याच तारखांनंतर तुम्ही दोघे पुढे जाण्याचा निर्णय घ्या. अर्थात, एखाद्यासोबत इतके जोडले गेल्यावर आपण त्याला नक्कीच ओळखाल. डेट फक्त चांगल्या संभाषणावर केंद्रित करा. हा एक चांगला आणि सुरक्षित मार्ग असल्याचे सिद्ध होईल. वचनबद्धतेची भीती

ही भीती तिसर्‍या भीतीचा विस्तारदेखील आहे. या प्रकारची भीती सहसा पुरुषांपेक्षा स्त्रियांमध्ये जास्त दिसून येते. महिलांना असे वाटते की डेटिंग ही पुढची पायरी प्रतिबद्धता नातेसंबंध असावी. म्हणून अनेकदा ती डेटिंगच्या संकल्पनेपासून पळून जाते. पहा, एखाद्याला डेट करण्याचा अर्थ असा नाही की आपण उद्या त्याच्याशी लग्न करणार आहात. वचनबद्ध संबंध सुरू होण्यापूर्वी आपण स्वत:ला आणि त्या व्यक्तीस दोघांनाही वेळ द्यावा लागेल. आम्हाला आपल्या अपेक्षा आणि भविष्यातील योजनांबद्दल बोलणे आवश्यक आहे. यानंतर जर सर्व काही ठीक वाटत असेल तर वचनबद्धतेची भीती बाळगायला काय हरकत आहे? परंतु पहिल्या तारखेनंतर आपली संध्याकाळ कितीही चांगली होती तरीही वचनबद्धतेचा विचार करणे चुकीचे आहे. तर ही भीती आपल्या मनापासून दूर ठेवून, प्रथम तारखेद्वारे नातेसंबंध तपासा. योग्य व्यक्ती न मिळण्याची भीती

आपण एकटे नाही आहात, अशा भीतीने जगत आहात. होय, आपल्या सर्वांना ही भीती वाटते. सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे हे असू शकते की आपण ज्या व्यक्तीस डेटिंग करीत आहोत तो बरोबर आहे, काय वाईट आहे. बर्‍याच वेळा तारखेला गेल्यानंतरही आपण त्याला ओळखत नाही. हा भीतीचा आणखी एक प्रकार आहे. प्रत्येक वेळी जेव्हा आपण एखाद्या वेगळ्या व्यक्तीसह तारखेला जाता तेव्हा आपण स्वत:साठी मिस्टर किंवा मिस परिपूर्ण होऊ शकत नाही. ज्यामुळे आपल्याला तारखेच्या संकल्पनेची भीती वाटू लागली आहे. पहा ही एक जेन्युइन भीती आहे. परंतु आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी, आपण त्यावर मात केली पाहिजे. प्रत्येक तारखेला संख्येच्या रूपात पाहण्याऐवजी, ती आपल्याला एखाद्या नवीन व्यक्तीस भेटण्याची नवीन संधी म्हणून दिसते. एखाद्याला आवडण्यासाठी स्वत:ला भाग पाडू नका. बर्‍याच वेळा चांगल्या गोष्टी साध्य करण्यासाठी वेळ आणि प्रयत्न करावे लागतात. धीर धरा, तुमची मेहनतदेखील फळाला येईल. एखाद्या वाईट व्यक्तीची आपल्याला माहिती झाल्यास, नम्रपणे आपल्या आयुष्याच्या संपर्क यादीतून तिला काढून टाका.

