Warm or Cold Water: हिवाळ्यात त्वचा कोरडी पडते? सकाळी चेहरा धुण्यासाठी कोमट की थंड पाणी योग्य, वाचा लगेच

Best Water Temperature for Face Wash : हिवाळ्यात सकाळी उठल्यावर मनात येणारा पहिला प्रश्न म्हणजे कोमट पाण्याने धुवावा की थंड पाण्याने? खरंतर, जेव्हा तुम्ही सकाळी कोमट किंवा थंड पाण्याने चेहरा धुता तेव्हा त्याचा तुमच्या त्वचेच्या छिद्रांवर थेट परिणाम होतो. अनेक लोक थंडीपासून बचाव करण्यासाठी कोमट पाण्याचा वापर करतात, तर काहींचा असा विश्वास आहे की थंड पाणी त्वचेसाठी अधिक फायदेशीर आहे. पण चुकीच्या पाण्याने चेहरा धुतल्याने त्वचा कोरडी आणि निर्जीव होऊ शकते. हिवाळ्यात कोणत्या पाण्याचा वापर करावा हे माहिती असणे गरजेचे आहे..कोमट पाणी कोमट पाणी त्वचेतील नैसर्गिक तेल काढून टाकते. त्वचेचा अडथळा कमकुवत करते, ती कोरडी, खाज सुटणारी आणि संवेदनशील राहते आणि मुरुम आणि एक्झिमा सारख्या समस्या वाढवू शकते. तुमच्या चेहऱ्यावर कोमट पाणी वापरणे आवश्यक आहे..Love and Trust: नात्यात संशय आलायं? मग ‘या’ 4 गोष्टी करा, पुन्हा वाढेल प्रेम अन् विश्वास!.चेहरा कोणत्या पाण्याने धुवावा?कोमट पाणी त्वचेसाठी सर्वात फायदेशीर आहे. ते त्वचेचे नैसर्गिक तेल काढून टाकल्याशिवाय घाण, तेल आणि मेकअप प्रभावीपणे काढून टाकते. खूप गरम किंवा खूप थंड पाणी त्वचेला कोरडे करू शकते किंवा त्रास देऊ शकते. जळजळ कमी करण्यासाठी थंड पाणी वापरु शकता, परंतु ते स्वच्छ करण्यासाठी तितके प्रभावी नाही..बर्फाचे पाणीबर्फाचे पाणी वापरल्याने फ्रेश वाटू शकते, परंतु ते त्वचेला कोणतेही महत्त्वपूर्ण फायदे देत नाही. बर्फाचे पाणी रक्तवाहिन्या आकुंचन पावून तात्पुरते छिद्रे आकुंचन पावते, जळजळ आणि लालसरपणा कमी करते, परंतु दीर्घकाळ वापरल्याने त्वचा कोरडी होऊ शकते आणि जळजळ होऊ शकते, म्हणून ते नेहमी सावधगिरीने आणि मॉइश्चरायझरसोबत वापरावे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.