Water Safety Importance : पाण्याची सुरक्षितता का महत्त्वाची? वॉटर प्युरिफायरची वाढती गरज

आपल्या जीवनातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे पाणी आहे. त्यामुळे त्याच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्येक घरात याची योग्य दखल घेतली जाते असे दिसून येत नाही. अनेक घरांमध्ये नळ, पाणी साठवण्याची भांडी आणि जागा स्वच्छ असली तरी पाण्यामध्ये जिवाणू, विषाणू यांसारख्या सूक्ष्म घटकांचे प्रमाण अधिक असू शकते. त्यामुळे असे पाणी पिणे आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते..सध्या वाढत्या पाणीप्रदूषणामुळे नद्या आणि इतर पाण्याचे स्रोत दूषित झाले आहेत. अशा पाण्याचे कोणतीही प्रक्रिया न करता सेवन करणे आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. घरगुती पद्धतीने पाणी शुद्ध करण्याच्या उपायांची परिणामकारकता याबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित होतात..पारंपरिक पद्धतींपेक्षा अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर असे पाणी शुद्धीकरणाचे आधुनिक उपकरणे बाजारात उपलब्ध आहेत. यूव्ही (UV) वॉटर प्युरिफिकेशनसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतो. तसेच, या उपकरणांमुळे पाण्याची बचतही मोठ्या प्रमाणावर होते. काही लोकांमध्ये अशी समजूत आहे की, या उपकरणांमुळे पाण्यातील खनिजे नष्ट होतात; मात्र आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे आवश्यक खनिजे टिकवून ठेवत हानिकारक सूक्ष्म घटक नष्ट केले जातात..यूव्ही (UV) विरुद्ध आरओ (RO)वॉटर प्युरिफायर खरेदी करताना अनेकदा ग्राहक गोंधळात पडतात. त्यामुळे आपल्या घरात येणाऱ्या पाण्याचा प्रकार समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे आणि त्यानुसार योग्य प्युरिफायरची निवड करणे गरजेचे आहे. आरओ (Reverse Osmosis) प्युरिफायर पाण्यातील विरघळलेले अशुद्ध घटक काढून टाकण्यासाठी उपयुक्त असतात. ज्या भागात पाण्यात टीडीएस (TDS - Total Dissolved Solids) चे प्रमाण जास्त असते, जसे की बोअरवेलचे खारट पाणी, अशा ठिकाणी आरओ प्युरिफायर अधिक योग्य ठरतात..दुसरीकडे, ज्या भागात पाण्यातील टीडीएस कमी असतो, खारटपणा कमी असतो किंवा पाण्याचा स्रोत टँकर किंवा महानगरपालिका पुरवठा असतो, अशा ठिकाणी यूव्ही प्युरिफिकेशन अधिक उपयुक्त ठरते. जरी सरकारकडून पुरवठा होणारे पाणी निर्जंतुक केलेले असले, तरी ते आपल्या घरापर्यंत पोहोचताना पाइपलाइनमधून येणाऱ्या दूषित घटकांमुळे पुन्हा प्रदूषित होऊ शकते. त्यामुळे अशा पाण्यासाठी यूव्ही प्युरिफायरची गरज भासते..खरेदी करताना लक्षात ठेवावयाच्या गोष्टीवॉटर प्युरिफायर खरेदी करताना खालील बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे:पाण्याचा स्रोत (बोअरवेल, टँकर, महानगरपालिका)पाण्यातील टीडीएस पातळीपाण्याची गुणवत्ता आणि फिल्टरेशन पद्धतीपाण्याचा वापर आणि साठवणूकउपकरणाची देखभाल आणि सेवा खर्चकंपनीची विश्वासार्हता आणि सेवा सुविधायोग्य माहितीच्या आधारे निवड केल्यास वॉटर प्युरिफायर दीर्घकालीन आणि आरोग्यदायी गुंतवणूक ठरू शकतो.