घरात चप्पल वापरणं योग्य आहे का? शूज काढण्याची परंपरा का आहे? जाणून घ्या

अनेक संस्कृतींमध्ये घरे, चर्च, मंदिरे आणि शाळा यासारख्या ठिकाणी आपल्या चपला किंवा बूट बाहेर काढण्याची परंपरा आहे. भारतात धार्मिक कार्यांमध्ये, पूजेसाठी जाताना, खोली किंवा मंदिरात प्रवेश करण्यापूर्वी चपला किंवा बूट काढून टाकण्याची प्रथा आहे. बायबलनुसार, देवाने मोशेला सिनाई पर्वतावर त्याच्याकडे जाण्यापूर्वी त्याचे बूट काढण्यास सांगितले. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या धर्मात त्याचा वेगवेगळा अर्थ आहे. जवळपास सर्वच धर्मात केवळ चपला किंवा बूट काढून टाकण्याची परंपरा आहे. मग प्रश्न हा उरतो की घरातही शूज काढून प्रवेश करावा का? (wear slippers inside the house. Know the tradition of taking off shoes)

खरं तर, शूज घरात धूळ आणतात. अशा परिस्थितीत घर स्वच्छ राहावे म्हणून ते बाहेर काढले जातात. यासोबतच घराची शुद्धता राखण्यासाठी घराबाहेरही ठेवले जातात. बुटांवरूनच व्यक्तिमत्त्व ओळखले जाते, असे म्हणतात. अशा परिस्थितीत शूज स्वच्छ आणि बारीक ठेवणे देखील महत्त्वाचे आहे. दुसरीकडे, हिंदू आणि इस्लाममध्ये पुस्तकांना पाय लावणे किंवा व्यक्तींना पावणे अपवित्र मानले जाते. यामुळेच शूज देखील पवित्र मानले जात नाहीत. दरवेळेस पाय धुतल्यावर मंदिरात किंवा घरात प्रवेश करता येतो तिथे शूज बाहेरच ठेवले जातात. त्यामुळे घरात प्रवेश करताना बूट काढण्याची प्रथा आहे.

घरामध्ये चप्पल वापरणे योग्य आहे का?

अनेक लोक त्यांच्या घरात एका खोलीतून दुसऱ्या खोलीत जाण्यासाठी चप्पल वापरतात. मात्र बाहेरील चप्पल घरामध्ये वापरू नये. घराबाहेरील चप्पल माती, वाळू, लॉन किंवा बागेच्या गवताच्या संपर्कात येतात जी घरांमध्ये येऊ शकतात. त्याच वेळी, जर तुम्ही घरात घालायची चप्पल वेगळी ठेवली तर तुम्ही घरात चप्पल घालू शकता.