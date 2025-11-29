WGSN 2026 Colour: Worth Global Style Network ने 2026 साठी कोणता रंग निवडला आहे? जाणून घ्या नवीन ट्रेंड

Transformative Teal for 2026: लाइफस्टाइल, ब्युटी, कॉस्मेटिक्स आणि टेक्नॉलॉजीसह विविध क्षेत्रांमध्ये फॅशन ट्रेंड सतत बदलत आहेत. या बदलांचा विचार करून, वर्थ ग्लोबल स्टाइल नेटवर्क (Worth Global Style Network) ने २०२६ साठी टील रंग (Transformative Teal) निवडला आहे..हा रंग निसर्गाच्या हिरव्या आणि निळ्या छटांचा सुंदर संगम आहे आणि तो सहनशक्ती, शांती आणि ताजेतवानेपणा यांचे प्रतीक आहे.टील रंग फक्त फॅशनमध्ये नाही तर लाइफस्टाइल, घरगुती सजावट, मेकअप आणि अॅक्सेसरीज मध्ये देखील आपली छाप सोडतो. हा रंग आधुनिक आणि शांतीदायी लूक देतो, जो दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या पर्यावरणीय आणि सामाजिक जागरूकतेशी जुळतो..Udupi Tourism: मठ, बीच आणि आयलंड एकाच ठिकाणी शोधताय? मग 'या' शहराला एकदा नक्की भेट द्या!.टील रंगाचा ट्रेंडहाय फॅशन ब्रँड्स राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठमोठे फॅशन शो आयोजित करतात, पण आपण २०२६ मधील हा रंग आपल्या दैनंदिन फॅशनमध्ये देखील वापरू शकतात. चला तर पाहूया कसे:.कॅज्युअल लूकटील रंगाचा टी- शर्ट, डेनिम किंवा बेज ट्राऊझर्ससोबत अप्रतिम दिसते.महिलांसाठी टील रंगाचे प्रिंटेड कुर्ती, स्कर्ट किंवा फ्लोरल टॉप्स उठून दिसतात.तसेच स्टोल, बॅग, शूज किंवा कॅप यासारख्या छोट्या अॅक्सेसरीज टील रंगात सहज मिसळवता येतो..Police Recruitment 2025: लास्ट डेट जवळ! पोलिस भरती अर्जासाठी 2 दिवस उरले; येथे जाणून घ्या अर्जाची प्रक्रिया.फॉर्मल लूकमहिलांसाठी टील शर्ट आणि पेन्सिल स्कर्ट कॉर्पोरेट स्टाइलसाठी उत्तम.ऑफिस हँडबॅगमध्ये हा रंग आकर्षक दिसतो.पुरुषांसाठी टील टाय किंवा पॉकेट स्क्वेअर क्लासिक आणि स्टायलिश पर्याय.फेस्टिव्हल लूकपुरुषांसाठी टील कुर्ता-पायजमा, नेहरू जॅकेट किंवा स्टँड कॉलर कोट आधुनिक आणि प्रभावी.साड्यांमध्ये टील + क्ले-ऑरेंज, गोल्ड किंवा एमरल्ड ग्रीन बॉर्डर परफेक्ट दिसते.कुंदन किंवा मोत्यांचे दागिने या लुकला अधिक उठावदार बनवतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.