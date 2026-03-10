Dmart Sale : डीमार्टमध्ये मार्च स्पेशल 'या' 5 ऑफर्स सुरू आहेत; 50% पासून 80% पर्यंत डिस्काउंट, पाहा एका क्लिकवर

लाइफस्टाइल

Dmart march special discount offers : डीमार्ट मार्च २०२६ होळी सेलमध्ये किराणा, किचन स्टील भांडी आणि घरगुती वस्तूंवर ७०% पर्यंत सूट मिळते. ऑनलाइन DMart Ready वरून घरपोच खरेदी करा आणि अतिरिक्त बचत मिळवा.
मार्च महिना हा प्रामुख्याने किचनच्या नूतनीकरणासाठी ओळखला जातो. या महिन्यात डीमार्टने 'किचन फेस्ट' अंतर्गत नॉन स्टिक कुकवेअर, प्रेशर कुकर, आणि गॅस स्टोव्हवर मोठी सूट दिली आहे. प्रेस्टीज, हॉकिन्स आणि पिजन सारख्या ब्रँड्सवर २५% ते ३५% पर्यंत सवलत आहे. विशेषतः स्टीलचे डबे आणि स्टोरेज कंटेनर्सच्या कॉम्बो पॅक्सवर 'बाय 1 गेट 1 फ्री' (BOGO) ऑफर्स मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत.

