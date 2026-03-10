Dmart Sale : डीमार्टमध्ये मार्च स्पेशल 'या' 5 ऑफर्स सुरू आहेत; 50% पासून 80% पर्यंत डिस्काउंट, पाहा एका क्लिकवर

'किचन फेस्ट'मार्च महिना हा प्रामुख्याने किचनच्या नूतनीकरणासाठी ओळखला जातो. या महिन्यात डीमार्टने 'किचन फेस्ट' अंतर्गत नॉन स्टिक कुकवेअर, प्रेशर कुकर, आणि गॅस स्टोव्हवर मोठी सूट दिली आहे. प्रेस्टीज, हॉकिन्स आणि पिजन सारख्या ब्रँड्सवर २५% ते ३५% पर्यंत सवलत आहे. विशेषतः स्टीलचे डबे आणि स्टोरेज कंटेनर्सच्या कॉम्बो पॅक्सवर 'बाय 1 गेट 1 फ्री' (BOGO) ऑफर्स मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत..उन्हाळ्यात कोड्रिंक्स आणि स्नॅक्सउन्हाळ्याची चाहूल लागल्याने, डीएमार्टने थंड पेये, स्क्वॅश आणि ग्लुकोज पावडरच्या किमती कमी केल्या आहेत. रूह अफजा, टांग, आणि मोठ्या कोल्ड्रिंक बॉटल्सवर MRP पेक्षा १५% ते २०% कमी किमतीत विक्री सुरू आहे. आईस्क्रीमच्या फॅमिली पॅक्सवर ५०% पर्यंत सूट किंवा 'एकावर एक फ्री' अशा ऑफर्स मार्चच्या उत्तरार्धात अधिक सक्रिय झाल्या आहेत..Aadhaar Card Correction : सावधान! आधार कार्डच्या 3 किरकोळ चुकांमुळे बंद होऊ शकते तुमचे बँक खाते; लगेच करून घ्या 'हा' बदल.होळी विशेष आणि किराणा ऑफर्समार्चमध्ये येणाऱ्या होळीच्या सणामुळे साखर, रवा, मैदा आणि तेलाच्या किमतींवर विशेष नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. डीमार्टच्या स्वतःच्या ब्रँड्सवर अधिक बचत मिळत आहे. उदाहरणार्थ ५ किलो तांदूळ किंवा ५ लिटर तेलाच्या कॅनवर अतिरिक्त ५० रुपये ते १०० रुपयेची सूट आहे. तसेच नैसर्गिक रंगांच्या पाकिटांवर आणि पिचकाऱ्यांवर २५% पासून सवलत सुरू झाली आहे..LPG Subsidy Checking Process : गॅस सिलेंडरची सबसिडी जमा झाली की नाही? घरबसल्या एका मिनिटात 'या' लिंकवर करा चेक.शैक्षणिक वर्ष अखेर आणि स्टेशनरी सेलमार्च महिना परीक्षांचा असल्याने आणि एप्रिलपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असल्याने, डीएमार्टने स्कूल बॅग्स, वह्या आणि स्टेशनरी किट्सवर 'बल्क डिस्काउंट' (मोठ्या खरेदीवर सूट) दिला आहे. ६ वह्यांच्या सेटवर २०% ते ३०% बचत होत असून मुलांच्या अभ्यासाच्या टेबल आणि खुर्च्यांवर देखील १०% ते १५% सवलत देण्यात आली आहे..मोबाईलचं स्टोरेज फुल्ल झालय? सतत हँग होतोय? कोणताही फोटो-व्हिडिओ डिलीट न करता फॉलो करा ही 1 सोपी ट्रिक, फोन चालेल सुपरफास्ट.बँकिंग ऑफर्स आणि डिजिटल पेमेंट सवलतया महिन्यात डीएमार्टने काही ठराविक बँकांसोबत (उदा. HDFC किंवा SBI) टाय-अप केले आहे. जर तुम्ही ठराविक रकमेच्या वर (उदा. ५००० रुपये पेक्षा जास्त) खरेदी केली आणि ठराविक क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डने पेमेंट केले, तर तुम्हाला ५% ते ७% पर्यंत इन्स्टंट डिस्काउंट किंवा कॅशबॅक मिळू शकतो. याशिवाय 'DMart Ready' ॲपवरून पहिल्यांदा ऑर्डर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी डिलिव्हरी चार्जेसमध्ये सवलत दिली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.