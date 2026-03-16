Oscars 2026 Goodie Bag: बाबो! ऑस्कर जिंकलं नाही तरी नॉमिनींना मिळाली 3.23 कोटींची बॅग, आत नक्की आहे तरी काय?

Inside the Oscars 'Everyone Wins' Gift Bag Worth 3.23 Crore: हॉलिवूडमधील सर्वात प्रतिष्ठित पुरस्कार सोहळा मानला जाणारा ऑस्कर पुरस्कार सोहळा (Oscar Awards) नुकताच पार पडला. हे अॅवॉर्ड जिंकणं प्रत्येक कलाकाराचं स्वप्न असतं. पण या सोहळ्यात एक मजेशीर गोष्ट अशी आहे की, ट्रॉफी मिळाली नाही तरी नॉमिनी रिकाम्या हाताने घरी जात नाहीत. यंदाच्या 98व्या ऑस्कर सोहळ्यात ट्रॉफी न जिंकणाऱ्या नॉमिनींसाठीही एक मोठी आणि लक्झरी भेट आधीच तयार ठेवण्यात आली होती. "Everyone Wins" म्हणून ओळखली जाणारी ₹3.23 कोटींची ही प्रसिद्ध गिफ्ट बॅग पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनली आहे.लॉस एंजेलिसमधील एका मनोरंजन मार्केटिंग कंपनीकडून तयार करण्यात येणाऱ्या या एक्सक्लुसिव्ह गिफ्ट बॅगमध्ये अनेक लक्झरी उत्पादने आणि वस्तूंचा समावेश असतो. ऑस्कर नामांकन मिळालेल्या कलाकारांसाठी खास निवड करून ही बॅग तयार केली जाते. चला तर मग या एक्सक्लुसिव्ह गिफ्ट बॅगमध्ये नक्की असतं तरी काय....₹3.23 कोटींची लक्झरी गिफ्ट बॅग2026 मध्ये या गिफ्ट बॅगची किंमत 3.23 कोटी रुपये (सुमारे 3.5 लाख डॉलर) इतकी आहे, ज्यामुळे ती जगातील सर्वात महागड्या सेलिब्रिटी गिफ्ट हॅम्पर्सपैकी एक मानली जात आहे. 1999 मध्ये या परंपरेची सुरुवात झाली होती, तेव्हा बॅगची किंमत साधारण 16 हजार डॉलर होती. पण, जसे वर्ष सरत गेली तसं त्यात असणाऱ्या लक्झरी वस्तूंमुळे तिची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे..गिफ्ट बॅगमध्ये नेमकं काय असतं?या खास गिफ्ट बॅगमध्ये तुम्हाला फक्त भेटवस्तू नाहीत, तर ट्रॅव्हल हँपर, ब्युटी प्रोडक्ट्स, फॅशन अॅक्सेसरीज आणि लाइफस्टाइलशी संबंधित खास गोष्टी सगळ्या एकत्र मिळतात.असं असतं लक्झरी ट्रॅव्हल हँपरस्पेनमधील आयबिझा इथे 16 पाहुण्यांसाठी सुपर व्हिला स्टेकोस्टा रिका इथल्या लक्झरी व्हिलामध्ये खास सुट्टीनॉर्दर्न लाईट्स पाहण्याची संधी देणारा आर्क्टिक व्हिलाचा अनुभवसाउदर्न कॅलिफोर्नियामधील सात दिवसांचा वेलनेस रिट्रीट.ब्युटी आणि स्किनकेअर ट्रीटमेंट्सस्कल्प्ट अँड लिफ्ट फेशियल अनुभव आणि स्किनकेअर प्रोडक्ट्सस्विस लक्झरी स्किनकेअर सेटस्पामध्ये फेशियल आणि मसाज सर्व्हिसचेहऱ्याच्या पुनरुज्जीवनासाठी (Facial rejuvenation) प्रीमियम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंटफॅशन अॅक्सेसरीजस्टायलिश हँडबॅग्सआंतरराष्ट्रीय ब्रँडचे सूटकेस सेटशरीराला आधार देणारे खास अंडरवेअरगोल्ड प्लेटेड रिंग्स.लाइफस्टाइल गिफ्ट्सलक्झरी शॉवर हेडकस्टम प्रिनप्चुअल अॅग्रीमेंट सर्व्हिसगोल्ड प्लेटेड क्रिप्टो वॉलेटलिमिटेड एडिशन फाउंटन पेनखास पुस्तकांची भेटऑस्कर जिंकणाऱ्यांनाच जगभरात प्रसिद्धी मिळते; पण ही "Everyone Wins" गिफ्ट बॅग पाहता, नामांकन मिळालेल्या कलाकारांनाही कमी दर्जाचा अनुभव मिळत नाही, हे स्पष्ट होते. त्यामुळेच ही बॅग दरवर्षी चाहत्यांमध्ये आणि हॉलिवूडमध्ये मोठ्या चर्चेचा विषय ठरते.