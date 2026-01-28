Perfect February 2026: 'परफेक्ट फेब्रुवारी' म्हणजे काय? दशकात एकदाच घडणारा 'हा' योग का खास आहे?

February 2026 calendar pattern explained: आपल्या वेगळ्या दिवसांच्या नंबरमुळे आणि व्हॅलेन्टाईन्स वीकमुळे फेब्रुवारी महिना सगळ्यांच्याच आवडीचा आहे. तसेच लीप इयरमुळे सुद्धा हा महिना खास आहे. हा महिना लहान असला तरी यावर्षी मात्र तो काहीसा अजून खास आहे..तुम्ही जर यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्याच्या कॅलेंडरवर एक नजर टाकली, तर तुम्हाला लक्षात येईल की फक्त तारखा नाही तर एक दुर्मिळ जुळवाजुळव आहे. या महिन्याच्या ओरत्येक आठवड्याची सुरुवात, शेवट आणि मधले सगळे दिवस अगदी काटेकोरपणे जुळून आलेले दिसतात.ही आगळीवेगळी रचना पाहून गणिताची आवड असणारे, महिन्याचं नियमित नियोजन करणारे आणि खासकरून सोशल मीडिया वरचे क्रिएटर्स सगळेच खूप उत्सुक झाले आहेत आणि फेब्रुवारी २०२६ ला परफेक्ट फेब्रुवारी म्हणत आहेत.यामागचं कारण अगदी साधं आहे, पण तरी देखील वैशिष्ट्यपूर्ण आहे..फेब्रुवारी २०२६ का आहे खास?साधरणपणे आठ्वड्याची सुरुवात ही रविवारी सुरु होऊन शनिवारी संपते. एवढंच नाही तर अनेक महिन्यांमध्ये पाचवा किंवा कधी सहावा आठवडा दिसतो. बऱ्याचदा असं होतं की, महिन्याची सुरुवात ही आठवड्याच्या आधल्या मधल्या कोणत्याही दिवशी होते आणि शेवटही तसाच होतो.पण यावर्षी फेब्रुवारी महिना बरोबर रविवारी सुरु होऊन शनिवारी संपत आहे. म्हणजेच कॅलेंडरमध्ये हा महिना अगदी चार आठवड्यांच्या चौकटीत बसतो. ना सुरुवातीला अपूर्ण आठवडा, ना शेवटी जास्त दिवस. हा संपूर्ण महिना म्हणजे ४ आठवडे × ७ दिवस = २८ दिवस असा आला आहे..परफेक्ट फेब्रुवारी म्हणजे काय?जेव्हा फेब्रुवारी महिना (जो लीप इयर नसतो) आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सुरू होतो आणि शेवटच्या दिवशी संपतो, तेव्हा त्याला ‘परफेक्ट फेब्रुवारी’ म्हटलं जातं.या परफेक्ट फेब्रुवारीत सगळं काही नीटनेटकं आणि बॅलन्स्ड दिसतं. महिन्याचे अचूक २८ दिवस, चार पूर्ण आठवडे आणि आठवड्यातील प्रत्येक दिवस चार वेळा येतो. कॅलेंडर पाहिलं की एक सुंदर, चौकट दिसते, जी डोळ्यांना आणि मनालाही समाधान देणारी आहे. म्हणूनच हा महिना अनेकांना नियोजनासाठी आणि नव्याने सुरुवात करण्यासाठी खास वाटतो..शेवटचा परफेक्ट फेब्रुवारी महिना कधी होता?परफेक्ट फेब्रुवारीचा योग्य वारंवार येत नाही. लीप इयरमुळे कॅलेंडरची रचना बदलत राहते, त्यामुळे असा फेब्रुवारी दरवर्षी मिळत नाही. त्यामुळे मागचा परफेक्ट फेब्रुवारी महिना २०१५मध्ये होता. सध्या यावर्षी आहे तर पुढचा परफेक्ट फेब्रुवारी महिना २०३७ मध्ये म्हणेजच थेट ११ वर्षांनी येणार आहे. म्हणजेच, हा योग साधारणपणे दशकातून एखाद्याच वेळेस अनुभवायला मिळतो..लोक याला एवढं महत्त्व का देत आहेत?आजच्या धावपळीच्या आणि गोंधळलेल्या जीवनात अशी नीटनेटकी आणि संतुलित रचना लोकांना भावते आहे. काही लोक याकडे केवळ गणितातील एक मजेशीर गोष्ट म्हणून पाहतात, तर काहींना यात नव्याने सुरुवात करण्याची संधी दिसते—जणू जानेवारीत अपूर्ण राहिलेले संकल्प पुन्हा सुरू करण्याचीच ही योग्य वेळ आहे.फेब्रुवारी २०२६ मध्ये किती दिवस?फेब्रुवारी २०२६ हे लीप इयर नाही. त्यामुळे फेब्रुवारी २०२६ मध्ये २८ दिवस असणार आहेत. याच कारणामुळे हा संपूर्ण महिना चारच आठवड्यांत सामावतो आणि ‘परफेक्ट’ ठरतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.