Mobile Phone Tips: मोबाईलच्या चार्जिंग पोर्टजवळ असणारा हा छोटासा छिद्र कशासाठी असतो? जाणून घ्या

Mobile Charging Port Hole: आपल्या मोबाईलच्या चार्जिंग पोर्टजवळ एक छोटासा छिद्र असते. अनेक लोक ते सिम ट्रे किंवा रीसॅट होल समजतात, पण खरेतर हे छिद्र मोबाईलचा महत्वाचा भाग आहे. चला तर जाणून घेऊयात त्याबद्दल अधिक माहिती
Monika Shinde
Updated on

Small hole near phone charging port: मोबाईलच्या चार्जिंग पोर्टजवळ एक अत्यंत छोटासा छिद्र असतो अनेकांना जणांनी पहिलाच असेल. बरेच जण त्याला सिम ट्रे किंवा रिसेट बटन समजतात, पण खर तर हा एक फोनचाच महत्वाचा भाग आहे, जो तुमच्या कॉल आणि आवाजाच्या क्वालिटीवर मोठा परिणाम करतो. चला तर पाहूया तुमच्या स्मार्टफोनमधला हा छोटासा छिद्र काय काम करतो.

