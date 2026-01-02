Mobile Phone Tips: मोबाईलच्या चार्जिंग पोर्टजवळ असणारा हा छोटासा छिद्र कशासाठी असतो? जाणून घ्या

Small hole near phone charging port: मोबाईलच्या चार्जिंग पोर्टजवळ एक अत्यंत छोटासा छिद्र असतो अनेकांना जणांनी पहिलाच असेल. बरेच जण त्याला सिम ट्रे किंवा रिसेट बटन समजतात, पण खर तर हा एक फोनचाच महत्वाचा भाग आहे, जो तुमच्या कॉल आणि आवाजाच्या क्वालिटीवर मोठा परिणाम करतो. चला तर पाहूया तुमच्या स्मार्टफोनमधला हा छोटासा छिद्र काय काम करतो. .छिद्र का असतो?जवळपास बरेच स्मार्टफोनमध्ये, चार्जिंग पोर्टजवळील छिद्र प्राथमिक मायक्रोफोन असतो. कॉलिंग, व्हॉइस मेसेजिंग, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि ऑडिओ रेकॉर्डिंग दरम्यान मायक्रोफोन तुमचा आवाज स्पष्टपणे कॅप्चर करण्याचे काम करतो..Jaipur Tourism: पर्यटकांच्या खिशाला लागणार कात्री! जयपूरच्या ऐतिहासिक स्थळांचे तिकीट झाले दुप्पट; जाणून घ्या नवीन शुल्क.काही स्मार्टफोनमध्ये दोन मायक्रोफोन असतात का?आजकाल, अनेक अॅडव्हान्स स्मार्टफोनमध्ये एकापेक्षा जास्त मायक्रोफोन असतात. एक छिद्र म्हणजे प्राथमिक मायक्रोफोन आणि दुसरा आवाज रद्द करणारा मायक्रोफोन. येथे आपण त्याच्याबद्दल बोलत आहोत. प्राथमिक माइक तुमचा आवाज रेकॉर्ड करतो आणि इतर आजूबाजूचा आवाज, जसे की, वारा, गर्दी- गोंधळमधील आवाज ओळखून रद्द (नॉइज कॅन्सलेशन) करतो. यामुळे, तुमचा आवाज इतरांना चांगल्या प्रकारे ऐकू येतो आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगमध्ये आवाज कमी होत नाही..नॉइज कॅन्सलेशन कसे काम करते?मोबईल फोन सॉफ्टवेअर दोन्ही मायक्रोफोनमधून येणारा आवाज प्रक्रिया करतो. नको असलेला आवाज काढून टाकून फक्त तुमचा आवाज तुमच्या समोरच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्याच काम करतो. यामुळे, आजच्या बजेट स्मार्टफोनच्या तुलनेत कॉलची गुणवत्ता खूपच सुधारली आहे. अनेक फोनमध्ये मायक्रोफोन वरच्या बाजूला असतो..10th Pass Govt Jobs: दहावी पास असाल? मग ही दिल्लीतील सरकारी नोकरी चुकवू नका, लगेच करा येथे अर्ज .मायक्रोफोन खाली का दिला जातो?या फोनमध्ये मायक्रोफोन खालच्या भागात ठेवण्यासाठी एर्गोनॉमिक डिझाइन आहे. जेव्हा जेव्हा तुम्ही फोन कोपऱ्यावर ठेवून बोलता तेव्हा फोन तुमच्या जवळून धावतो. त्यामुळे तुमचा आवाज स्पष्ट, व्यवस्थित आणि योग्यरित्या रेकॉर्ड केला जातो.या छिद्रात काहीही घालणे प्राणघातक ठरू शकते.काही लोक चुकून पिन किंवा तीक्ष्ण वस्तूला स्लॉटेड सिम ट्रे समजतात. हे खूप हानिकारक असू शकते. यामुळे, मायक्रोफोन आणि बाह्य सर्किट खराब होऊ शकतात, ज्यामुळे कॉलिंग आणि ऑडिओ वैशिष्ट्ये पूर्णपणे प्रभावित होतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.