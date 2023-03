Physical Relation

मुंबई : काही जोडप्यांना सेक्सनंतर निराश वाटू लागते. नकारात्मक विचार मनात येऊ लागतात. हे सहसा बर्‍याच जोडप्यांमध्ये दिसून येते. जर आपल्याला सेक्सनंतर तणाव, दु: ख किंवा अस्वस्थता देखील वाटत असेल तर आपण पोस्ट सेक्स ब्लूजचा बळी होऊ शकता.

पोस्ट सेक्स ब्लूजच्या कारणांविषयी फारशी माहिती नाही. परंतु आरोग्य तज्ञांच्या मते, स्त्रिया आणि पुरुष दोघांनाही असे वाटते. (what to do if you feel negative after sex)

प्लेजर सेक्सनंतरही जोडप्यांना तणाव किंवा दु:खासारख्या गोष्टी जाणवू शकतात, ज्यामुळे त्यांच्या लैंगिक जीवनावर परिणाम होऊ शकतो.

कारणे

लैंगिक अत्याचाराचा इतिहास

सामान्य चिंता आणि तणाव

हार्मोन्समधील चढउतार

सेक्सबद्दल आपले विचार

शरीर प्रतिमा

नात्यात समस्या

अशा वेळी जोडप्यांनी काय करावे ?

सर्वप्रथम, नकारात्मक गोष्टींचा विचार करणे थांबवा. यानंतर, हळूहळू श्वास घ्या आणि सोडून द्या. जर आपण कोणत्याही चिंतेमुळे आपले विचार नियंत्रित करू शकत नसाल तर लक्ष केंद्रित करून स्वत: ला शांत करण्याचा प्रयत्न करा.

उदाहरणार्थ, आपण आपल्या लैंगिक संबंधांचा विचार करू शकता. स्वत:ला तीन प्रश्न विचारा. जसे - मी सुरक्षित आहे ? माझे काय होत आहे ? यावेळी मला काय करण्याची आवश्यकता आहे ?

जोडीदारास असे वाटत असल्यास काय करावे ?

जोडीदाराला त्याच्या अडचणीबद्दल विचारा. त्याला बोलायला प्रोत्साहन द्या. जर त्याची बोलण्याची इच्छा नसेल तर त्याला वेळ द्या.

काही दिवसांनी जोडीदाराबद्दल या विषयावर बोला. सेक्सबद्दलच्या अपेक्षांबद्दल बोला. त्यात येणाऱ्या अडचणींबद्दल बोला.

सेक्सचा आनंद घ्यायचा असेल तर संवाद आवश्यक आहे. संवादाने प्रश्न सुटू शकतील.