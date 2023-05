Periods Problems

मुंबई : निरोगी मासिक पाळी येणे कोणत्याही स्त्रीच्या आरोग्याबद्दल बरेच काही सांगते. मासिक पाळीच्या दिवसांचा प्रवाह, मासिक पाळीचा कालावधी, या काळात दिसणारी लक्षणे आणि इतर गोष्टी एका स्त्रीपासून दुसऱ्या स्त्रीमध्ये भिन्न असतात.

पीरियड फ्लो बरोबर मिळणे फार महत्वाचे आहे. जर तुमचा प्रवाह कमी असेल तर ते शरीरात पोषक किंवा रक्ताच्या कमतरतेचे लक्षण आहे, जर प्रवाह जास्त असेल तर त्यामागे हार्मोनल असंतुलन सारखी अनेक कारणे असू शकतात.

आहारतज्ज्ञ मनोली मेहता यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर तुमच्या मासिक पाळीचा प्रवाह तुमच्या आरोग्याविषयी काय सांगतो आणि तुम्हाला कधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा लागेल याबद्दल माहिती शेअर केली आहे. (when one should consult a doctor about periods blood flow)

पीरियड फ्लो कमी

मासिक पाळीचा प्रवाह कमी होणे हे हार्मोन्समध्ये व्यत्यय असल्याचे लक्षण आहे. तथापि, जर ते दीर्घकाळ टिकून राहिल्यास, तणाव, अस्वस्थ आहार, वजनात बदल किंवा पीसीओएस हे कारण असू शकते.

मासिक पाळीच्या सुरूवातीस किंवा शेवटी कमी प्रवाह असणे सामान्य आहे परंतु जर प्रवाह खूपच कमी असेल आणि हे सुमारे ३ महिने होत असेल तर तुम्ही स्त्रीरोग तज्ञाचा सल्ला घ्यावा. खूप कमी कालावधी किंवा स्पॉटिंग कधीकधी एक्टोपिक गर्भधारणेचे लक्षण असू शकते.

मध्यम प्रवाह

मध्यम प्रवाह म्हणजे तुमचा प्रवाह खूप जड किंवा खूप कमी नाही. जर तुम्ही मासिक पाळीचा कप वापरत असाल तर एका दिवसात २०-३० मिली रक्त सामान्य आहे. पॅड वापरल्यानंतर ३-४ तासांनी बदलण्याची गरज असल्यास ते सामान्य आहे.

यापेक्षा जास्त रक्त आल्यास ते जड प्रवाह मानले जाईल. योग्य खाणे, दररोज व्यायाम करणे आणि मध्यम प्रवाहासाठी पुरेशी झोप घेणे खूप महत्वाचे आहे. जर तुमची मासिक पाळी अचानक कमी किंवा जास्त झाली तर तुम्ही डॉक्टरांकडून तपासणी करून घेतली पाहिजे.

मासिक पाळीबद्दल डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा

जर तुम्हाला या कालावधीत ८० मिली पेक्षा जास्त रक्त येत असेल, तसेच मोठ्या प्रमाणात रक्ताच्या गुठळ्या होत असतील तर तुम्ही सतर्क राहणे आवश्यक आहे.

दर ५-६ तासांनी तुमचा मासिक पाळीचा कप बदलण्याची गरज भासत असेल किंवा तुम्हाला उलट्या, कमी रक्तदाब, जास्त क्रॅम्प्स, मासिक पाळीदरम्यान पोट, पाठ आणि शरीरात दुखणे यासारख्या समस्या येत असतील, तर हे जड मासिक पाळीचे लक्षण आहे.

तसेच पिरियड सायकल ७ दिवसांपेक्षा जास्त असेल तर ते योग्य नाही. विलंब न करता वैद्यकीय सल्ला घ्या.