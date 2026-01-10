Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांतीला काळे कपडे का घातले जातात? कारण ऐकून थक्क व्हाल!

Makar Sankranti Black Clothes: दरवर्षी प्रमाणे यंदा मकर संक्राती १४ जानेवारी जगभर मोठ्या उत्सवात साजरा केला जातो. हा सण केवळ आनंदाचा नाही, तरं त्यामागे अनेक परंपरा आणि वैज्ञानिक करणेदेखील दडलेली आहेत. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वाना हा दिवस प्रिय आहे..या दिवशी लोक एकमेकांना तिळगुळ देऊन प्रेम आणि सौहार्द व्यक्त करतात. भारतातील वेगवेगळ्या भागात तो विविध पद्धतीने साजरा केला जातो. संक्रांतीला सूर्य धनू राशीतून मकर राशीत प्रवेश करत असतो. ज्यामुळे दिवस लांबतो आणि रात्र लहान होते. यामुळे मकर संक्रांती नववर्षातील पहिला उत्सव मानला जातो..January Trips: नवीन वर्षात ट्रिपचा प्लॅन करताय? मग जानेवारीत भेट द्या 'या' खास स्थळांना.'संक्रांती' म्हणजे काय?संक्रांती म्हणजे एक राशीतून दुसऱ्या राशीत सूर्याचा प्रवेश. मकर राशीत सूर्याच्या प्रवेशामुळे हा दिवस विशेष मानला जातो..काळ्या कपड्यांचा रहस्यमकर संक्रातीला लोक काळा रंग परिधान करतात. नवविवाहित वधूच्या पहिल्या संक्रांतीला तिला काळी साडी भेट म्हणून देणे ही परंपरा देखील आहे.पुराणात असे सांगितले आहे की, सूर्य जेव्हा मकर राशीत प्रवेश करतो, तेव्हा त्याची पत्नी छाया (सावली) काळ्या रंगात दिसते. या कथेनुसार काळा रंग शुभ मानला जातो.पण विज्ञान देखील या परंपरेला आधार देते. जानेवारीमध्ये हिवाळ्याचे दिवस अत्यंत थंड असतात. काळा रंग सूर्यकिरणांचे अधिक शोषण करतो, त्यामुळे शरीराला उष्णता मिळते आणि थंडी कमी जाणवते. त्यामुळे लहानांपासून वृद्धांपर्यंत सर्व लोक काळा रंग प्राधान्याने घालतात..Delayed Period Causes: फक्त गर्भधारणेमुळेच मासिक पाळी उशिरा येत नाही... डॉक्टर सांगतात यामागची ही १० कारणे .तिळगुळ आणि उष्णतासणाच्या दिवशी तिळगुळ वाटण्यामागे देखील विज्ञान आहे. तिळाच्या पोषक घटकांमुळे शरीराला उष्णता मिळते, त्यामुळे हिवाळ्यात थंडीतून संरक्षण होते. यामुळे मकर संक्रांती हा सण आरोग्यदायी आणि परंपरेशी निगडित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.