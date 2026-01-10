लाइफस्टाइल

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांतीला काळे कपडे का घातले जातात? कारण ऐकून थक्क व्हाल!

Makar Sankranti and Its Cultural Importance: जिथे सणासुदीत काळा रंग परिधान करणे अशुभ मानलं जातं. तिथेच महाराष्ट्रातील एक प्रमुख सण मकर संक्रांतीला काळे कपडे शुभ का मानले जातात, चला तर जाणून घेऊया यामागचं खरं कारण काय आहे
Makar Sankranti and Its Cultural Importance

Monika Shinde
Updated on

Makar Sankranti Black Clothes: दरवर्षी प्रमाणे यंदा मकर संक्राती १४ जानेवारी जगभर मोठ्या उत्सवात साजरा केला जातो. हा सण केवळ आनंदाचा नाही, तरं त्यामागे अनेक परंपरा आणि वैज्ञानिक करणेदेखील दडलेली आहेत. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वाना हा दिवस प्रिय आहे.

