चीनच्या महिला का खरेदी करतायेत पुरुषांचे कपडे ? 'या' ४ कारणांमुळे बदलतोय फॅशन ट्रेंड !

चीनमधील तरुण महिलांमध्ये सध्या एक अतिशय वेगळा आणि रंजक फॅशन ट्रेंड वेगाने लोकप्रिय होत आहे. इथल्या बाजारपेठांमध्ये तरुणी मोठ्या संख्येने महिलांच्या सेक्शनऐवजी थेट पुरुषांच्या (Menswear) सेक्शनमधून कपडे खरेदी करत आहेत. त्यांच्या कपाटात आता शर्ट, टी-शर्ट आणि शॉर्ट्सची संख्या वाढतेय, पण विशेष म्हणजे हे कपडे त्यांनी त्यांच्या भाऊ, वडील किंवा बॉयफ्रेंडसाठी नाही, तर स्वतःसाठी खरेदी केले आहेत.एका शर्टमुळे बदलले पूर्ण कपाटया ट्रेंडचा भाग असलेल्या एका महिलेने सांगितले की, २०२३ मध्ये सोशल मीडियावर पुरुषांचे शर्ट विकणारा एक लाईव्ह स्ट्रीम पाहिल्यानंतर तिने पहिल्यांदा स्वतःसाठी पुरुषांचा शर्ट खरेदी केला. सुरुवातीला तिला वाटले की हा फक्त एक प्रयोग असेल, पण जेव्हा तिने तो शर्ट घातला, तेव्हा तो महिलांच्या नेहमीच्या कपड्यांपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आरामदायी (Comfortable) होता. यानंतर तिने पुरुषांचे इतर कपडेही खरेदी करण्यास सुरुवात केली आणि पाहता पाहता तिचे संपूर्ण कपाट पुरुषांच्या कपड्यांनी भरून गेले..चीनच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'शाओहाँगशू' (Xiaohongshu) वरून या ट्रेंडची सुरुवात झाली असून, पुरुषांचे कपडे घालणाऱ्या महिलांच्या व्हिडिओ आणि पोस्टला कोट्यवधी व्ह्यूज मिळत आहेत. महिलांच्या फॅशनमधील हा बदल केवळ हौस नसून त्यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत..महिलांनी पुरुषांचे कपडे निवडण्यामागची ४ कारणेउत्तम क्वालिटी आणि मोठी पॉकेट्स (Better Quality & Pockets)महिलांच्या मते, पुरुषांच्या कपड्यांचे कापड जास्त चांगले असते, त्यांची शिलाई मजबूत असते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्या कपड्यांना मोठी पॉकेट्स (खिशे) असतात. महिलांच्या कपड्यांमध्ये अनेकदा खिशे नसतात किंवा ते खूप लहान असतात, ही तक्रार पुरुषांच्या कपड्यांमुळे दूर झाली आहे..आर्थिक मंदी आणि स्वस्त पर्यायकोविड-१९ नंतर चीनची आर्थिक स्थिती पहिल्यासारखी सारखी वेग घेऊ शकलेली नाही. त्यामुळे तरुण आता जपून खर्च करत आहेत. फॅशनच्या नावाखाली महागडे कपडे घेण्यापेक्षा टिकाऊ आणि स्वस्त पर्यायांना पसंती दिली जात आहे. पुरुषांचे कपडे हे महिलांच्या कपड्यांपेक्षा वजनाने जड आणि किमतीने स्वस्त असतात, ज्यामुळे नोकरी करणाऱ्या महिला या कपड्यांकडे आकर्षित होत आहेत..महिलांच्या कपड्यांच्या साईझचा वाद (Sizing Issues)चीनमध्ये महिलांच्या कपड्यांच्या 'साईझ'वरून मोठा वाद सुरू आहे. सोशल मीडियावर असे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत, ज्यात 'Large' किंवा 'XL' साईझ लिहूनही ते कपडे अत्यंत लहान आणि घट्ट असतात. सामान्य शरीराच्या महिलांनाही स्वतःच्या मापाचे कपडे शोधताना मोठी अडचण येते. या त्रासाला कंटाळून महिलांनी पुरुषांच्या सेक्शनमधील सुटसुटीत कपडे निवडण्यास सुरुवात केली आहे..जेंडर न्यूट्रल फॅशन आणि आराम (Gender-Neutral Comfort)आजकालच्या तरुणींना घट्ट आणि अस्वस्थ करणाऱ्या कपड्यांपेक्षा सैल (Oversized) आणि आरामदायी कपडे आवडतात. पुरुषांचे कपडे घातल्याने त्यांना शरीराच्या रचनेवरून (Body Shaming) जज केले जाण्याची भीती नसते आणि एक वेगळाच 'कूल' लुक मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.