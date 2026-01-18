लाइफस्टाइल

कावळा फक्त एकाच डोळ्याने का पाहतो ? जाणून घ्या रंजक कारण

why do crows look with only one eye scientific reason monocular vision: तुमच्या आणि माझ्याप्रमाणे, कावळ्यांना दोन डोळे असतात, पण ते फक्त एकाच डोळ्याने आजूबाजूला सर्वकाही पाहतात. यामागे कोणते कारण आहे हे जाणून घेऊया.
crows look with only one eye scientific reason monocular vision:

crows look with only one eye scientific reason monocular vision:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

why crows look with one eye: या जगात अनेक प्रकारचे प्राणी आणि पक्षी आहेत आणि प्रत्येकाची स्वतःची खासियत, कमकुवतपणा आणि ताकद आहे. जर तुम्ही वेगवेगळ्या प्राण्यांबद्दल आणि पक्ष्यांबद्दल माहिती शोधत राहिलात आणि त्यांच्यामध्ये रस घेत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. आज आम्ही तुम्हाला कावळ्याबद्दल सांगणार आहोत. कावळ्यांना दोन डोळे असतात, पण ते फक्त एकाच डोळ्याने पाहतात. यामागील कारण काय आहे?

Loading content, please wait...
lifestyle
Eye
Eye Care
Trending Photos

Related Stories

No stories found.