कावळा फक्त एकाच डोळ्याने का पाहतो ? जाणून घ्या रंजक कारण

या जगात अनेक प्रकारचे प्राणी आणि पक्षी आहेत आणि प्रत्येकाची स्वतःची खासियत, कमकुवतपणा आणि ताकद आहे. जर तुम्ही वेगवेगळ्या प्राण्यांबद्दल आणि पक्ष्यांबद्दल माहिती शोधत राहिलात आणि त्यांच्यामध्ये रस घेत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. आज आम्ही तुम्हाला कावळ्याबद्दल सांगणार आहोत. कावळ्यांना दोन डोळे असतात, पण ते फक्त एकाच डोळ्याने पाहतात. यामागील कारण काय आहे? .कावळा फक्त एकाच डोळ्याने का पाहतो?तुम्हाला माहिती आहे का कावळा फक्त एका डोळ्याने सर्वत्र पाहू शकतो आणि त्यामागील कारण तुम्हाला माहिती आहे का? अनेक लोक म्हणतात की कावळ्याला फक्त एकच डोळा असतो पण तसे नाही, त्याला दोन डोळे देखील असतात. तो फक्त एका डोळ्याने पाहतो ज्याला मोनोक्युलर व्हिजन म्हणतात. .Phone Scrolling : सतत फोन स्क्रोलिंगने मेंदू थकतोय? जाणून घ्या 'हे' 4 कारण, नाहीतर एकाग्रता अन् मानसिक आरोग्य येईल धोक्यात.कावळा एका वेळी फक्त एका डोळ्याने पाहतो ज्यामुळे तो जवळजवळ 360 अंशांचे दृश्य पाहू शकतो. फक्त एक डोळा फिरवून तो सर्वत्र पाहू शकतो. प्रत्यक्षात कावळ्याचे दोन्ही डोळे त्याच्या डोक्याच्या बाजूला असतात आणि तो एका वेळी फक्त एका डोळ्याने एखाद्या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करू शकतो..वैज्ञानिक माहितीऑक्सफर्ड विद्यापीठाने केलेल्या एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की कावळे त्यांचे डोळे चांगल्या प्रकारे हलवतात आणि एका डोळ्याने लक्ष केंद्रित करतात. जेणेकरून ते साधनांचा वापर करू शकतील. हा त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा आणि शहाणपणाचा भाग मानला जातो.