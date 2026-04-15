Gen Z Fashion Trends 2026: आउटडेटेड झालेल्या वायर इअरफोनच्या प्रेमात Gen Z, फॅशनमध्ये का परतला रेट्रो टच?

जसं जसं जग बदलतं, आपल्या आसपासच्या बऱ्याच गोष्टी बदलत असतात. टेक्नोलॉजीमध्ये झालेले बदल बाकी इतरत्र सुद्धा नंतर वापरले गेलेत. असेच एकेकाळी आपल्या लाइफस्टाइलचा अविभाज्य भाग असलेले, पण बऱ्याचदा आपल्या बॅगच्या तळाशी किंवा जीन्सच्या खिशात पडलेले वायर इअरफोन आता पुन्हा चर्चेत आले आहेत. ते पण एक गाण्यांसाठी नाही, तर फॅशन म्हणून. आणि यात हात आहे तो Gen Z चा. त्यामुळे आता हे फक्त गॅजेट न राहता एखाद्याचं व्यक्तिमत्व दाखवण्याचं साधन बनले आहेत. .आजच्या काळात Gen Zची फॅशन curated (जाणीवपूर्वक निवडलेली) होत चालली आहे. ही पिढी युनिक ज्वेलरी, रेट्रो स्टाइल ट्रेंड्स, मायक्रो बॅग्स या गोष्टींमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख बनवताना दिसत आहेत. अशातच आउटडेटेड झालेले वायर इअरफोनही आता आउटफिटचा भाग बनले आहेत. आणि हे इअरफोन चक्क एखादी ज्वेलरी घातल्यासारखे वापरत आहेत. .गेल्या काही वर्षांत वायरलेस टेक्नॉलॉजीचा वापर खूप वाढला आहे. एअरपॉड्स आणि इतर वायरलेस डिव्हाइसेसमुळे सगळं अधिक सोपं, स्वच्छ आणि कमी दिसणारं, थोडक्यात टिपटाप दिसणारं झालंय. पण कदाचित हीच गोष्ट Gen Z ला जास्त आवडत नाही. त्यांना याउलट काहीतरी दिसणारं आणि जाणवणारं हवं आहे आणि वायर असलेले इअरफोन त्यासाठी अगदी परफेक्ट ठरत आहेत..स्टाईल कशी केली जाते?रस्त्यावर किंवा सोशल मीडियावर पाहिलं, तर ही स्टाईल खूप नाजूक (subtle) पण जाणीवपूर्वक (intentional) केलेली आहे हे दिसून येतं. पांढऱ्या वायर गळ्यात चेनसारख्या दिसतायत, तर जॅकेटच्या हुडीखालून डोकावतात किंवा ब्लेझरवर नीटपणे पडलेल्या दिसतात. आजकालच्या मोबाइलला इयरफोनचा पोर्ट नसल्यामुळे काही ठराविक फोनला जोडलेल्या दिसतात, तर कधी फक्त स्टाईलसाठी. आजच्या पिढीसाठी हे वापरापेक्षा दिसणं जास्त महत्त्वाचं आहे..नॉस्टॅल्जियाचा टचवायर इअरफोन वापरण्यात एक वेगळीच जुनी आठवण जोडलेली आहे. कॉलेजच्या वेळेस बसमधले प्रवास, जुन्या फोनवर गाणी ऐकणं, गाणी डाउनलोड करून ठेवणं… हे सगळं पुन्हा आठवतंय. ही फॅशन फक्त 'रेट्रो' वाटत नाही, तर आपल्या स्वतःच्या आठवणींशी जोडलेली वाटते. आणि पुन्हा ते जुने दिवस आठवतात.फॅशनची बदलती व्याख्याआज अॅक्सेसरीज म्हणजे फक्त दागिने नाहीत. ज्या वस्तूंना सांस्कृतिक किंवा भावनिक अर्थ आहे, त्या सुद्धा आता स्टाईलचा भाग बनत आहेत. जसं डिजिटल घड्याळं, जुन्या कॅमेऱ्यांचा वापर केला जातोय, तसेच वायर इअरफोनही आता फॅशनमध्ये आले आहेत. .वायरलेस टेक्नॉलॉजी सगळं परफेक्ट आणि सोपं असण्यावर भर देते. पण वायर इअरफोन थोडे त्रासदायक असतात, ते एकमेकांत गुंततात किंवा कधी कधी कशात तरी अडकतात. तरीही कदाचित हेच त्यांचा आकर्षण आहे. त्यांचा वापर म्हणजे थोडं हळू होणं आणि सगळं 'परफेक्ट' करण्याच्या दबावातून बाहेर येणं. महत्त्वाचं म्हणजे हा ट्रेंड वायरलेस डिव्हाइसेसचा विरोध करत नाही. बहुतांश लोक अजूनही एअरपॉड्स वापरतातच. पण वायर इअरफोन वापरण्यामागे एक वेगळी भावना आहे, ती म्हणजे स्वतःची स्टाईल दाखवण्याची.