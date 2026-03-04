International Women’s Day 2026: ८ मार्चच का? जाणून घ्या जागतिक महिला दिनाचा इतिहास, 2026 चा वार, महत्त्व आणि यंदाची खास थीम!

Why Do We Celebrate International Women's Day: दरवर्षी ८ मार्चला जागतिक महिला दिन (International Women’s Day) साजरा केला जातो. हा दिवस महिला आणि मुली याचं विविध क्षेत्रातील सहभाग,योगदान आणि यश साजरे करण्यासाठी खास साजरा केला जातो.आज महिला शिक्षण आणि साध्या कामकाजाच्या व्यतिरिक्त सैन्य, राजकारण अशा क्षेत्रात मोठी कामगिरी करताना दिसतात. मात्र हा दिवस अजूनही महिलांना समान हक्क आणि संधी देण्याच्या गरजेवर लक्ष वेधण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. काळाच्या ओघात या दिवसाने जागतिक स्तरावर एक आंदोलनाचे स्वरूप घेतले आहे. हा दिवस लोकांना आठवण करून देतो की, जरी समाजात काही प्रगती झाली असली तरी अजूनही अनेक बदल आवश्यक आहेत. अनेक संस्था आणि समुदाय हा दिवस महिलांच्या कल्याणासाठी आणि सामाजिक परिवर्तनासाठी प्रयत्न करण्यासाठी वापरतात..जागतिक महिला दिन २०२६ वार(International Women's Day 2026 on sunday)दरवर्षी जागतिक महिला दिन ८ मार्चला साजरा केला जातो. यंदा हा दिवस रविवारी साजरा केला जाणार आहे. .जागतिक महिला दिन: इतिहास आणि महत्त्व(International Women's Day: History and Significance)जागतिक महिला दिनाची सुरुवात 1900 च्या दशकाच्या सुरुवातीला झाली. त्या काळात अनेक महिला कमी पगारात, जास्त कामाचे तास करून (Extra Working Hours) आणि कठीण परिस्थितीत काम करत होत्या. त्या महिलांनी आपले हक्क मिळवण्यासाठी आंदोलन केलं, जसं की कामाचे तास कमी करणं, योग्य वेतन मिळणं आणि मतदानाचा अधिकार मिळवणं..त्यानंतर 1910 मध्ये अमेरिकेतील सोशलिस्ट पार्टीने पहिल्यांदा राष्ट्रीय महिला दिन स्थापन केला. नंतर 1911 मध्ये ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी आणि स्वित्झर्लंडसारख्या देशांमध्ये देखील हा दिवस साजरा होऊ लागला.संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) 1975 मध्ये जागतिक महिला दिनाला अधिकृत मान्यता दिली. 1977 पासून ८ मार्च हा दिवस महिलांच्या हक्कांसाठी आणि जागतिक शांततेसाठी समर्पित केला गेला..जागतिक महिला दिन २०२६ थीम(International Women's Day 2026 Theme)या वर्षीच्या जागतिक महिला दिनाची थीम ‘Give To Gain’ आहे. या मोहिमेचा उद्देश उदारता आणि परस्पर सहकार्याची भावना वाढवणं आहे. ‘Give To Gain’ म्हणजे एकमेकांना मदत केली तर सर्वांना त्याचा लाभ होतो, हे अधोरेखित केलं आहे..जेव्हा लोक, संस्था आणि समाज मनापासून महिलांना मदत करतात, तेव्हा महिलांसाठी संधी वाढतात आणि त्यांना अधिक पाठबळ मिळतं. महिला प्रगती करतात, तेव्हा संपूर्ण समाज पुढे जातो.आजच्या काळात एकमेकांना मदत केली तरच आपण सगळे पुढे जाणार आहोत, त्यामुळे महिलांना मदत करून, त्यांच्या प्रगतीसाठी योगदान दिलं तर आपला समाज अधिक एकत्रित येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.