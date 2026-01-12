लाइफस्टाइल

Bhogi 2026 Festival: संक्रांतीच्या आधी 'भोगी' का केली जाते साजरी? जाणून घ्या धार्मिक महत्व

Bhogi Festival 2026 Importance: दरवर्षी १४ जानेवारीला संक्रांती साजरी केली जाणार आहे. पण संक्रांती आधी भोगी साजरी केली जाते. भोगीचे धार्मिक आणि सांस्कृति महत्व काय आहे हे जाणून घेऊया.
Bhogi Festival Importance : तीळ गुळ घ्या, अन् गोड गोड बोला असे म्हणत दरवर्षी 14 जानेवारीला मकर संक्रांती साजरी केली जाते. पण या दिवसाच्या आदल्या दिवशी भोगी साजरी केली जाते. या सणाचे महत्व, परंपरा आणि या दिवसानिमित्त बनवल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांची आज माहिती जाणून घेऊया. उद्या १३ जानेवारीला भोगी साजरी केली जाणार आहे. या दिवसाचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्व काय आहे हे जाणून घेऊया.

