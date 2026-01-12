Bhogi 2026 Festival: संक्रांतीच्या आधी 'भोगी' का केली जाते साजरी? जाणून घ्या धार्मिक महत्व

Bhogi Festival Importance : तीळ गुळ घ्या, अन् गोड गोड बोला असे म्हणत दरवर्षी 14 जानेवारीला मकर संक्रांती साजरी केली जाते. पण या दिवसाच्या आदल्या दिवशी भोगी साजरी केली जाते. या सणाचे महत्व, परंपरा आणि या दिवसानिमित्त बनवल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांची आज माहिती जाणून घेऊया. उद्या १३ जानेवारीला भोगी साजरी केली जाणार आहे. या दिवसाचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्व काय आहे हे जाणून घेऊया. .न खाई भोगी तो सदा रहोगी रोगी असे बोलले जाते. या दिवशी भोगीची भाजी बनवली जाते. हा सण महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध प्रदेशात मोठ्या आनंदात हा सण साजरा केला जातो. थंडीच्या दिवसांमध्ये हंगामी भाज्या फळ खाण्याचा आनंद घेणे आणि शरीराला पोषण देणे हा या दिवसामागचा उद्देश आहे. .Makar Sankranti 2026: एकाच दिवशी 4 दुर्मिळ योगायोग! सूर्यदेव कोणत्या वाहनावर होणार स्वार?.भोगीची खास भाजीया दिवशी प्रत्येक घरांमध्ये भोगीची भाजी केली जाते. याला खेंगट देखील म्हणतात. या भाजीचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये हिवाळ्यातील सर्व भाज्यांचा समावेश केला जातो. यात हरभरा, पावटा, वांगी, घेवडा, वाटाणा,गाजर वापरले जाते. तसेच भाजीसोबत बाजरीची तीळ लावलेली भाकरी केली जाते. यामुळे शरीराला कडाक्याच्या थंडीत उष्णता मिळते. .बाजरीच्या भाकरीचे महत्वहिवाळ्यात बाजरीची भाकर खाणे आरोग्यदायी मानले जाते. अनेकजण लोणीसोबत खातात. तसेच बाजरीची भाकर तिळ लावून खाल्यास शरीराला ऊर्जा मिळते. तसेच या दिवशी मुगाची डाळ घातलेली मऊ खिचडी देखील अनेक ठिकाणांनी बनवली जाते. .Makar Sankranti Vaan Ideas 2026 : मकर संक्रातीच्या वाणात काय द्यायचं ठरत नाहीये? मकर संक्रांतीसाठी पाहा उपयोगी वस्तूंची लिस्ट.भोगीचे धार्मिक महत्वपौराणिक कथेनुसार भोगीचा दिवस भगवान इंद्राला समर्पित आहे. इंद्राने पृथ्वीवर पाऊस पाडून समृद्धी आणली, यामुळे त्यांचे आभार मानले जातात. या दिवशी सकाळी उठून घर स्वच्छ केले जाते. नवीन स्वच्छ कपडे परिधान केले जातात. अंगणात रांगोळी काढली जाते. काही ठिकाणी जुन्या आणि अनावश्यक वस्तू जाळण्याची परंपरा आहे. याचा अर्थ असा की आपल्या मनातील वाईट विचार आणि नकारात्मकता कमी करुन नवीन वर्षाची सुरुवात करावी असा असतो. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.