Diwali 2025: दिवाळीत मुलं घरकुल आणि किल्ला का बांधतात? जाणून घ्या याची कारण

Kids Make Gharkul And Forts In Diwali: दिवाळी सण अगदी उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. सर्वत्र तयारीची लगबग सुरू झाली आहे. बाजारपेठा गजबजल्या आहेत, घरोघरी साफसफाई आणि सजावट सुरू आहे. पण या सगळ्या उत्साही वातवरणात एक गोष्ट विषेश लक्ष वेधून घेते..लहान मुलं उन्हात तहानभूक विसरून रंगीबेरंगी साहित्य आणि लाल माती घेऊन घरासमोर किल्ले आणि छोटं घरकुल उभारण्यात दंग असतात. नेहमी आईवडिलांकडून स्वच्छतेचे धडे घेणारी हिच मुलं, दिवाळीच्या आधी मात्र माती आणि चिखलात मनसोक्त खेळताना दिसतात. चिखलाने माखलेले हात-पाय, कपड्यांवरच्या मातीच्या डागांमागचा त्रास विसरून, त्यांच्या चेहऱ्यावर एक अनोखा आनंद खुललेला असतो. पण कधी तुम्ही विचार केला आहे का, दिवाळीत मुलं हे किल्ले आणि घरकुल का बांधतात? ही परंपरा कुठून आली? यामागे एक महत्वाचं ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक कारण दडलेलं आहे..या परंपरेमागचं ऐतिहासिक कारण काय?किल्ला बांधण्याची ही परंपरा थेट छत्रपती शिवाजी महाराजांशी जोडलेली आहे. दिवाळीच्या काळात येणारा बलिप्रतिपदा हा साजरा होतो राज्याभिषेक दिन म्हणूनही. शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्याचं आणि त्यांच्या पराक्रमाचं स्मरण करण्यासाठीच किल्ला बांधण्याची परंपरा सुरु झाली.शिवाजी महाराजांनी आपले बहुतेक लढायांचे डावपेज डोंगरी किल्ल्यांवरून आखले. राजगड, रायगड, प्रतापगड, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, पन्हाळा हे फक्त दगड- मातीचे किल्ले नव्हते, तर स्वराज्याचे अभिद्य बुरुज होते. म्हणूनच, लहानपानापासूनच मुलांच्या मनात ह्या गौरवशाली इतिहासाचं बीज पेरण्यासाठी आणि त्यांच्या देशभक्तीचं संस्कार रुजवण्यासाठी दिवाळीच्या काळात किल्ले बांधण्याची परंपरा सुरु करण्यात आली..किल्ला म्हणजे केवळ मातीचा खेळ नव्हेकिल्ला म्हणजे फक्त मातीचा खेळ नव्हे,तर हा आपल्या इतिहासाचा, शौर्याचा आणि अभिमानाचा स्मारक असतो. मुले जेव्हा आपल्या लहानशा हातांनी बुरुज, दरवाजे, खंदक, तटबंदी तयार करतात, तेव्हा त्या नकळत इतिहासाशी जोडल्या जातात. मुलांना किल्ल्यांचे प्रकार, त्यांचे नाव, त्या किल्ल्यांवरील लढाया याबद्दल शिकण्याची ही एक संधी असते. केवळ किल्ला बांधणे हे करमणूक नाही, तर शिवाजी महाराजांचा वारसा पुढे नेणं आहे..परंपरेला आधुनिक स्पर्शसध्या अनेक शाळा, संस्था आणि गृहनिर्माण सोसायट्या किल्ला स्पर्धा आयोजित करून या परंपरेला प्रोत्साहन देत आहेत. काही ठिकाणी पर्यावरणपूरक साहित्य वापरून किल्ले बनवले जातात. यामुळे मुलांमध्ये सर्जनशीलतेला आणि कल्पकतेला चालना वाढते, आणि त्यांना आपल्या पर्यावरणाची जाणीवही होते..