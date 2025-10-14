लाइफस्टाइल

Diwali 2025: दिवाळीत मुलं घरकुल आणि किल्ला का बांधतात? जाणून घ्या याची कारण

Cultural Significance of Miniature Homes and Forts: दिवाळी सण अगदी उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. सर्वत्र तयारीची लगबग सुरू झाली आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का, दिवाळीत मुले घरकुल आणि किल्ला का बांधतात? चला तर मग, यामागचं कारण जाणून घेऊया
Cultural Significance of Miniature Homes and Forts

Cultural Significance of Miniature Homes and Forts

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Kids Make Gharkul And Forts In Diwali: दिवाळी सण अगदी उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. सर्वत्र तयारीची लगबग सुरू झाली आहे. बाजारपेठा गजबजल्या आहेत, घरोघरी साफसफाई आणि सजावट सुरू आहे. पण या सगळ्या उत्साही वातवरणात एक गोष्ट विषेश लक्ष वेधून घेते.

Loading content, please wait...
Fort
daulatabad killa
Indian Fort
Child Care
Fort In Maharashtra
historic forts
Fort News
Child activists
Gharkul scheme

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com