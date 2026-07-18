Jagannath Puri Rath Yatra 2026: पुरी रथयात्रेतील हे रहस्य माहिती आहे का? एका मुस्लिम भक्तासाठी आजही दर्ग्यावर थांबतो जगन्नाथांचा रथ

ओडिशातील सर्वात प्रसिद्ध आणि लाखो भाविकांच्या श्रद्धेचा उत्सव म्हणजे जगन्नाथ पुरी रथयात्रा. दरवर्षी जून किंवा जुलै महिन्यात होणाऱ्या या सोहळ्याची भाविक आतुरतेने वाट पाहत असतात. हिंदू पंचांगानुसार, आषाढ महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील द्वितीयेला ही रथयात्रा काढली जाते. यंदा हा भव्य सोहळा 16 जुलै रोजी पार पडला आहे..या दिवशी भगवान जगन्नाथ, त्यांचे मोठे भाऊ बलभद्र आणि बहीण सुभद्रा यांना आकर्षक सजवलेल्या भव्य रथांमध्ये बसवून पुरीतील श्रीमंदिरातून गुंडीचा मंदिराकडे नेले जाते. या रथयात्रेला लाखो भाविक उपस्थित राहून दर्शन घेतात.पण या यात्रेशी जोडलेली आणखी एक खास परंपरा आहे. भगवान जगन्नाथांचा रथ मार्गात एका निस्सीम भक्ताच्या समाधीपाशी काही काळ थांबतो. हा भक्त कोण होता आणि त्याच्या भक्तीमागची भावूक कथा काय आहे, ते जाणून घेऊया..Jagannath Rath Yatra: रथयात्रेआधी १५ दिवस भगवान जगन्नाथ का पडतात आजारी? पुरीच्या रथयात्रेमागची रंजक कथा! .पुरीच्या रथयात्रेत दरवर्षी भगवान जगन्नाथांचा रथ एका भक्ताच्या समाधीपाशी काही काळ थांबतो. ही परंपरा अनेक वर्षांपासून श्रद्धेने पाळली जात आहे.हे भक्त म्हणजे सालबेग. ते १७व्या शतकातील ओडिशातील प्रसिद्ध कवी आणि भगवान जगन्नाथांचे निस्सीम भक्त होते. आपलं संपूर्ण आयुष्य त्यांनी भक्तीत घालवले..सालबेग यांचा जन्म आणि सुरुवातीचे आयुष्यसालबेग यांचा जन्म एका गरीब मुस्लिम कुटुंबात झाला होता. त्यांचे वडील लालबेग हे मुघल सम्राट जहांगीर यांच्या काळात बिहारमध्ये अधिकारी म्हणून काम करत होते. पुरीवर झालेल्या मुघल हल्ल्यादरम्यान त्यांनी फातिमा बीबी यांच्याशी विवाह केला. फातिमा बीबी या मूळच्या ओडिया ब्राह्मण कुटुंबातील होत्या.लहानपणापासूनच सालबेग यांना त्यांच्या आईकडून रामायण, महाभारत आणि इतर हिंदू धर्मग्रंथांतील कथा ऐकायला मिळत होत्या. या कथांमुळे त्यांच्या मनात भगवान जगन्नाथांबद्दल श्रद्धा आणि भक्ती निर्माण झाली. .असे सांगितले जाते की, युद्धात गंभीर जखमी झाल्यानंतर त्यांच्या आईने त्यांना भगवान विष्णूंचे स्मरण करण्यास सांगितले. त्यानंतर त्यांच्या आयुष्यात मोठा बदल झाला. त्यामुळे त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य भगवान जगन्नाथांच्या भक्तीत घालवले.सालबेग यांनी भगवान जगन्नाथांवर अनेक ओडिया भक्तिगीते लिहिली. त्यापैकी 'आहे नील शैल' (Ahe Neel Shail) हे भजन आजही खूप लोकप्रिय आहे..२१ दिवसांची 'ती' अजब अट आणि बंद खोली! जगन्नाथ पुरीच्या मूर्ती अपूर्ण राहण्यामागची रंजक कथा जाणून घ्या... .लोककथेनुसार, एकदा रथयात्रेच्या वेळी सालबेग पुरीत पोहोचायला उशीर झाला. त्यामुळे त्यांना भगवान जगन्नाथांचे दर्शन मिळणार नव्हते. मात्र, आपल्या भक्ताची वाट पाहण्यासाठी भगवान जगन्नाथांचा रथ जिथे आज सालबेग यांची समाधी आहे, तिथेच थांबला. सालबेग आल्यावर त्यांनी भक्तिभावाने दर्शन घेतले आणि त्यानंतरच रथ पुढे निघाला..या घटनेच्या स्मरणार्थ आजही पुरीच्या रथयात्रेदरम्यान भगवान जगन्नाथांचा रथ सालबेग यांच्या समाधीसमोर काही काळ थांबतो. श्रद्धा, भक्ती आणि समानतेचा संदेश देणारी ही परंपरा आजही लाखो भाविकांना भावूक करून जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.