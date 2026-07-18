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Jagannath Puri Rath Yatra 2026: पुरी रथयात्रेतील हे रहस्य माहिती आहे का? एका मुस्लिम भक्तासाठी आजही दर्ग्यावर थांबतो जगन्नाथांचा रथ

पुरी रथयात्रेदरम्यान भगवान जगन्नाथांचा रथ एका मुस्लिम भक्ताच्या दर्ग्याजवळ का थांबतो? जाणून घ्या सालबेग यांच्या भक्तीची हृदयस्पर्शी कथा आणि शेकडो वर्षांची परंपरा.
Why Does Jagannath Chariot Stops at Salabega Tomb

Why Does Jagannath Chariot Stops at Salabega Tomb

sakal

Anushka Tapshalkar
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ओडिशातील सर्वात प्रसिद्ध आणि लाखो भाविकांच्या श्रद्धेचा उत्सव म्हणजे जगन्नाथ पुरी रथयात्रा. दरवर्षी जून किंवा जुलै महिन्यात होणाऱ्या या सोहळ्याची भाविक आतुरतेने वाट पाहत असतात. हिंदू पंचांगानुसार, आषाढ महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील द्वितीयेला ही रथयात्रा काढली जाते. यंदा हा भव्य सोहळा 16 जुलै रोजी पार पडला आहे.

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