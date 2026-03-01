Rangapanchami and Palash Importance: आधुनिक काळातही पळसाचे महत्त्व का टिकून आहे? रंगपंचमीसाठी का मानला जातो नैसर्गिक रंग

गजेंद्र मंडलिकवसंत ऋतूच्या आगमनाची चाहूल देणारा आणि रंगांच्या उधळणीतून आनंद व्यक्त करणारा होळी व रंगपंचमीचा सण भारतीय संस्कृतीतील एक अत्यंत महत्त्वाचा उत्सव आहे. बंधुभाव, ऐक्य आणि उत्साह यांचे प्रतीक असलेला हा सण निसर्गाशी आपले नाते दृढ करणारा आहे. त्यामुळेच पळसाचे महत्त्व आजसुद्धा कायम आहे. .‘पळस’ वृक्षाच्या फुलांपासून तयार होणारा लाल-केशरी रंग सुरक्षित, पारंपरिक आणि त्वचेसाठी हितकारक पर्याय आहे. ग्रामीण भागात रंगपंचमीच्या आदल्या दिवशी पळसाची फुले गोळा करून ती पाण्यात रात्रभर भिजवून दुसऱ्या दिवशी गाळून सुंदर नैसर्गिक रंग तयार करण्याची परंपरा आजही जपली जाते..Holi 2026: होळी का साजरी करतात माहीत आहे? जाणून घ्या इतिहास एकाच क्लिकवर .‘पळसाला पाने तीन’ ही म्हण ज्या वृक्षासोबत रूढ झाली आहे तो वृक्ष म्हणजे पळस. प्रत्येक पानाला तीन पर्णिका असल्यामुळे ही म्हण प्रचलित झाली. जानेवारी ते जूनदरम्यान लाल-केशरी फुलांनी हा वृक्ष बहरून जातो आणि अग्निज्वाळेप्रमाणे तेजस्वी दिसतो.आयुर्वेदात पळसाची साल, पाने, फुले, बिया व डिंक यांचा विविध रोगांवरील उपचारांमध्ये उपयोग केला जातो. पित्त, कफ, अतिसार, मूळव्याध, मधुमेह, त्वचारोग, सूज, मूत्रविकार इत्यादी विकारांवर त्याचे विविध भाग उपयुक्त मानले जातात. फुलांचे सरबत शरीरातील उष्णता कमी करण्यासाठी घेतले जाते. पळसाची पाने पत्रावळी व द्रोण तयार करण्यासाठी वापरली जातात, जे पूर्णपणे जैवविघटनशील असून पर्यावरणपूरक आहेत..भारतीय संस्कृतीत पळसाला धार्मिक महत्त्व आहे. याला ब्रह्मदेव व अग्नीदेवाचा वृक्ष मानले जाते. होमहवनामध्ये समिधा म्हणून याच्या लाकडाचा वापर होतो. फुले देवी-देवतांच्या पुजेसाठी अर्पण केली जातात.महाराष्ट्रातील वारसा एथनिक नॉलेज हेरिटेज सोसायटी ही संस्था डॉ. प्रभा भोगांवकर यांच्या अध्यक्षतेखाली या वृक्षाविषयीचे पारंपरिक ज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य करीत आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्येही ‘भारताचे पारंपरिक ज्ञान’ जतन करण्यावर भर देण्यात आला आहे..Holi Do's And Don'ts: होळीच्या दिवशी काय केले पाहिजे आणि काय नाही? 'या' तीन गोष्टी टाळण्याचा प्रेमानंद महाराज देतात सल्ला.नैसर्गिक रंगांचा स्वीकार म्हणजे केवळ आरोग्य संरक्षण नव्हे, तर पर्यावरण संवर्धन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणे होय. झेंडू, हळद, बीट, पालक यासारख्या वनस्पतींपासून देखील घरच्या घरी सहज रंग तयार करता येतात. रंगपंचमी आनंदाची असो, पण ती सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरकही असो, हाच खरा सणाचा संदेश आहे.- डॉ. मंगेश डगवाल, अंजनगावसुर्जी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.