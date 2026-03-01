लाइफस्टाइल

Rangapanchami and Palash Importance: आधुनिक काळातही पळसाचे महत्त्व का टिकून आहे? रंगपंचमीसाठी का मानला जातो नैसर्गिक रंग

रंगपंचमीसाठी पळसालाच नैसर्गिक रंग का मानले जाते, त्यामागील सांस्कृतिक, आरोग्यदायी आणि पर्यावरणपूरक कारणांचा आढावा.
Why Palash Still Matters Today: The Natural Color of Rangpanchami Explained

Why Palash Still Matters Today: The Natural Color of Rangpanchami Explained

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गजेंद्र मंडलिक

वसंत ऋतूच्या आगमनाची चाहूल देणारा आणि रंगांच्या उधळणीतून आनंद व्यक्त करणारा होळी व रंगपंचमीचा सण भारतीय संस्कृतीतील एक अत्यंत महत्त्वाचा उत्सव आहे. बंधुभाव, ऐक्य आणि उत्साह यांचे प्रतीक असलेला हा सण निसर्गाशी आपले नाते दृढ करणारा आहे. त्यामुळेच पळसाचे महत्त्व आजसुद्धा कायम आहे.

Loading content, please wait...
holi

Related Stories

No stories found.