Password Psychology: लोक एक्सच्या नावाचा पासवर्ड का ठेवतात? मानसशास्त्र सांगतं ३ मोठी कारणं

Why People Use Their Ex's Name as a Password: आजकालच्या डिजिटल जगात पासवर्ड शिवाय कोणाचं काम होत नाही. सोशल मीडिया, नेट बंकींग, ई-मेल लॉगिन, अँप लॉक, फोन अनलॉक करताना किंवा लॅपटॉप उघडताना पासवर्ड महत्त्वाचा असतोच असतो. आपल्या आयुष्याचा सगळ्यात प्रायव्हेट भाग असलेला हा पासवर्ड, पण यात मजेशीर गोष्ट म्हणजे अनेक जण या सिक्रेटमध्ये सुद्धा जुन्या नात्यांची आठवण किंवा सावली जपून ठेवतात. टेक्निकली हे सुरक्षित नसलं तरी मानसशास्त्राच्या दृष्टीने ही चॉईस तुमच्या मेमरी, अटॅचमेंट आणि पूर्ण न झालेल्या इच्छा किंवा इमोशन्सचं प्रतिबिंब असतात. यामागे प्रमुख ३ कारणं आहेत ती जाणून घेऊया... .एका अभ्यासानुसार पासवर्ड फक्त टेक्निकल असला तरी तो एक इमोशनल अँकर सुद्धा असतो. अनेकजण आपल्या मनाच्या जवळच्या एखाद्या वस्तूचं, व्यक्तीचं, आठवणीचं किंवा पाळीव प्राण्याचं नाव पासवर्ड म्हणून ठेवतात. एखादा व्यक्ती जेव्हा आपल्या आयुष्यात खूप जवळचा असतो, त्याचं नाव मेंदूच्या खोलवर बसून जातं. ब्रेकअपनंतरही ही मेमरी जलदगतीने आठवते आणि पासवर्ड बनण्याची शक्यता वाढते.

1) नॉस्टॅल्जिया आणि इमोशनल मेमरीरिलेशनशिपमध्ये काही काळानंतर जोडपं एक विशिष्ट पॅटर्नमध्ये राहू लागतं. दैनंदिन जीवन, सवयी याची एकमेकांना सवय लागलेली असते. त्यामुळे त्यांचं नाव आपल्या ऑटो-पायलट मेमरीसारखं बनतं. पासवर्डही साधारणपणे असा ठेवला जातो जो लगेच आठवेल, जसं की एखाद्या व्यक्तीचं नाव, आवडता सेलेब्रिटी, आठवणी असलेलं ठिकाण, जुना क्रश. म्हणून सर्वसाधारणपणे लोक आपल्या एक्सचं नाव पासवर्ड म्हणून ठेवतात.

2) कंट्रोल, सीक्रेट लिंक आणि पॅसिव-ऍग्रेसनएका अहवालानुसार काहींसाठी एक्सच्या नावाचा पासवर्ड ठेवणं हा एक इमोशनल कनेक्शन जपण्याचा सिक्रेट मार्ग असतो. जणू हे नातं अजून संपलेलं नाही असं स्वतःलाच सांगण्याचा प्रयत्न असतो. तर काहीजण मुद्दामच एक्सचं नाव पासवर्डमध्ये ठेवतात, ज्यामुळे ते आपल्या सध्याच्या पार्टनरकडील राग, असंतोष किंवा पॅसिव-ऍग्रेसिव्ह भावना अप्रत्यक्षपणे व्यक्त करू शकतात.

3) अटॅचमेंटमानसशास्त्रानुसार एक्स हा अनेकदा आपल्यासाठी "अटॅचमेंट फिगर" असतो. त्याच्या सोबत आपण भावनिकदृष्ट्या जास्त जवळ जोगळे गेलेले असतो. छन्द जोपासणे, आवडीच्या ऍक्टिव्हिटी एकत्र करणे आणि त्याच्या आठवणी त्याच्याशी जोडलेल्या असतात. त्यामुळे ब्रेकअपनंतरही त्या व्यक्तीशी संबंधित नाव, वेळ, दिवस, जागा अशा गोष्टी मेंदू पटकन विसरत नाही.

काही लोक ब्रेकअपनंतरच्या भावनिक वेदना थेट स्वीकारू शकत नाहीत, त्यामुळे ते पासवर्ड सारख्या छोट्या पद्धतीने एक्सचं नाव जिवंत ठेवतात. हा छोटासा सोपा उपाय त्यांना तात्पुरता कम्फर्ट देतो, पण दीर्घकाळासाठी मूव्ह-ऑन करणं कठीण होतं. काहींसाठी पासवर्ड त्यांच्या वैयक्तिक गोष्टीचा सिक्रेट भाग असतो; पहिलं प्रेम, खास नातं किंवा इंटेन्स रिलेशनशिप अशा आठवणी त्यांच्या आयडेंटिटीचा भाग बनतात. त्यामुळे एक्सचं नाव पासवर्डमध्ये ठेवणं म्हणजे त्या नात्याला मनात कायम ठेवण्याचा एक मार्ग असतो.