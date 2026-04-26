Children Clothes : सहा वर्षांपेक्षा लहान बाळांना रंगबिरंगी कपडे का घालू नयेत? आत्ताच जाणून घ्या, नाहीतर आयुष्यभर होईल पश्चाताप

आपल्या लहान मुलांना रंगीबेरंगी, चमकदार कपडे घालायला सर्वांनाच आवडते. लाल, पिवळा, गुलाबी... हे रंग पाहून मुलांचे चेहरे आनंदाने फुलतात. पण एका नवीन संशोधनाने पालकांसाठी धक्कादायक बातमी आणली आहे. या आकर्षक कपड्यांमध्ये लीड (सीसा) सारखे हानिकारक पदार्थ असू शकतात, जे विशेषतः ६ वर्षांखालील मुलांसाठी मोठा धोका ठरू शकतात..मेरियन विद्यापीठातील प्राध्यापिका डॉ. कामिला डीवर्स यांच्या टीमने हे संशोधन केले. अमेरिकन केमिकल सोसायटीच्या बैठकीत सादर केलेल्या या अभ्यासात त्यांनी वेगवेगळ्या दुकानांमधून मुलांच्या टी-शर्ट्स खरेदी केल्या. लाल, पिवळ्या, नारंगी सारख्या भडक रंगांच्या कपड्यांची तपासणी केली. परिणाम धक्कादायक होते सर्व नमुन्यांमध्ये लीडचे प्रमाण अमेरिकेच्या सुरक्षित मर्यादेपेक्षा जास्त आढळले. विशेषतः चमकदार रंगांमध्ये हे प्रमाण अधिक होते, कारण रंग टिकवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांमुळे हे घडते..का आहे हा धोका इतका मोठा?कारण ६ वर्षांखालील मुले खूपच लहान असतात. त्यांची त्वचा नाजूक असते आणि ते नेहमी कपडे तोंडात घालतात, चावतात किंवा चोखतात. यामुळे लीड शरीरात शिरू शकते. लीड मेंदूच्या विकासावर वाईट परिणाम करतो, वागणुकीत बदल घडवतो आणि दीर्घकाळ आरोग्य बिघडवतो. तज्ज्ञ म्हणतात, "मुलं कपडे तोंडात घालण्याची सवय असल्याने हा धोका अधिक गंभीर आहे.".आजकाल 'फास्ट फॅशन'मुळे स्वस्त आणि आकर्षक कपडे बाजारात सहज मिळतात. पालक डिझाइन आणि रंग पाहून लगेच विकत घेतात. पण या संशोधनाने सांगितले की, फक्त देखावा पुरेसा नाही. कपड्यांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता तितकीच महत्त्वाची आहे. मुलांच्या आवडीनिवडींना प्राधान्य देणे चांगले, पण त्यांच्या आरोग्यापेक्षा मोठे काहीच नाही..पालकांनी काय करावे?रंगीबेरंगी कपडे घेताना ऑर्गेनिक, लीड फ्री किंवा विश्वसनीय ब्रँड्स निवडा. कपडे खरेदी करताना लेबल नीट वाचा. शक्यतो साधे, हलके रंगाचे कपडे प्राधान्य द्या. मुलांना रंगांचा आनंद द्या, पण सुरक्षिततेला कधीही बाजूला ठेवू नका.हे संशोधन फक्त एक इशारा आहे. आपल्या मुलांच्या छोट्या-छोट्या सवयी आणि कपड्यांमागे लपलेला धोका ओळखणे आता प्रत्येक पालकाचे कर्तव्य झाले आहे. आज सावधगिरी बाळगली तर उद्या पश्चात्ताप करावा लागणार नाही.