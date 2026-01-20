लाइफस्टाइल

Water Bottle Cap Color : पाण्याच्या बाटलीचे झाकण वेगवेगळ्या रंगांचे का असतात? कोणत्या बाटलीत असतं जास्त शुद्ध पाणी..'कलर कोड'चं सत्य पाहा

bottled water cap colors myths vs. reality : पाण्याच्या बाटलीच्या झाकणांच्या रंगांची अफवा आणि त्यामागील सत्य काय? जाणून घ्या
bottled water caps in blue, green, and black colors, illustrating branding differences rather than water quality indicators.

bottled water caps in blue, green, and black colors, illustrating branding differences rather than water quality indicators.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

General Knowledge : पॅकबंद पाण्याच्या बाटल्यांच्या झाकणांच्या रंगांबाबत सोशल मीडियावर अनेकदा विविध दावे केले जातात. अनेकांचे असे मत आहे की निळ्या, हिरव्या किंवा काळ्या रंगाचे झाकण बाटलीतील पाण्याच्या शुद्धतेचा किंवा प्रकाराचा दर्जा दर्शवते. उदाहरणार्थ निळे झाकण असलेले पाणी नैसर्गिक स्रोताचे आहे तर हिरव्या झाकणाचे पाणी फ्लेवर्ड आहे असे सांगितले जाते. परंतु सत्य हे आहे की हे रंग प्रामुख्याने ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगच्या उद्देशाने वापरले जातात. ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी कंपन्या आकर्षक रंगांचा वापर करतात, जेणेकरून त्यांचे उत्पादन बाजारात वेगळे दिसेल.

Loading content, please wait...
water

Related Stories

No stories found.