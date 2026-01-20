Water Bottle Cap Color : पाण्याच्या बाटलीचे झाकण वेगवेगळ्या रंगांचे का असतात? कोणत्या बाटलीत असतं जास्त शुद्ध पाणी..'कलर कोड'चं सत्य पाहा

General Knowledge : पॅकबंद पाण्याच्या बाटल्यांच्या झाकणांच्या रंगांबाबत सोशल मीडियावर अनेकदा विविध दावे केले जातात. अनेकांचे असे मत आहे की निळ्या, हिरव्या किंवा काळ्या रंगाचे झाकण बाटलीतील पाण्याच्या शुद्धतेचा किंवा प्रकाराचा दर्जा दर्शवते. उदाहरणार्थ निळे झाकण असलेले पाणी नैसर्गिक स्रोताचे आहे तर हिरव्या झाकणाचे पाणी फ्लेवर्ड आहे असे सांगितले जाते. परंतु सत्य हे आहे की हे रंग प्रामुख्याने ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगच्या उद्देशाने वापरले जातात. ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी कंपन्या आकर्षक रंगांचा वापर करतात, जेणेकरून त्यांचे उत्पादन बाजारात वेगळे दिसेल..जागतिक स्तरावर पाण्याच्या बाटल्यांच्या झाकणांसाठी कोणताही अधिकृत किंवा अनिवार्य 'कलर कोड' नियम अस्तित्वात नाही. कंपन्या त्यांच्या पसंतीनुसार रंगांची निवड करतात. उदाहरणार्थ 'बिसलेरी' सारखा ब्रँड प्रामुख्याने हिरवे झाकण वापरतो, तर 'किनले' किंवा 'अॅक्वा' निळ्या रंगाच्या झाकणाचा वापर करतात. याचा अर्थ असा नाही की हिरव्या झाकणाचे पाणी निळ्या झाकणापेक्षा वेगळे आहे. बाटलीतील पाण्याची गुणवत्ता झाकणाच्या रंगावरून नव्हे तर त्यावर असलेल्या गुणवत्तेच्या चिन्हांवरून आणि घटकांच्या माहितीवरून ठरते. भारतात भारतीय मानक ब्युरो (BIS) कडून मिळालेला 'ISI' मार्क पाण्याची शुद्धता तपासण्याचा खरा निकष आहे..Harmful Apps : मोबाईलमध्ये चुकूनही डाउनलोड करू नका 'हे' 3 फेमस अॅप; तुमच्या नकळत हॅकर्सना देत आहे फोनचा पूर्ण अॅक्सेस.काही प्रकरणांमध्ये विशिष्ट ब्रँड्स त्यांच्या वेगवेगळ्या उत्पादनांमध्ये फरक करण्यासाठी रंगांचा वापर करतात. उदाहरणार्थ साध्या पिण्याच्या पाण्यासाठी निळे झाकण आणि सोडा किंवा फ्लेवर्ड वॉटरसाठी हिरवे किंवा काळे झाकण वापरले जाऊ शकते. परंतु हे केवळ त्या विशिष्ट ब्रँडपुरते मर्यादित असते आणि सर्व कंपन्यांसाठी हा नियम लागू नसतो. त्यामुळे निव्वळ रंगाच्या आधारावर पाणी नैसर्गिक किंवा शुद्धीकरण केलेले Purified Water आहे असा निष्कर्ष काढणे तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे ठरते. ग्राहकांनी नेहमी बाटलीवर छापलेली माहिती वाचूनच पाण्याची निवड करावी..12 minutes 46 seconds अन् 9 minutes 44 seconds MMS Original Link नेमकी आहे तरी काय? ओपन करताच सुरू होतोय सगळा खेळ...थोडक्यात सांगायचे तर बाटलीबंद पाणी खरेदी करताना झाकणाच्या रंगावर विश्वास ठेवण्याऐवजी बाटलीचे सील व्यवस्थित आहे की नाही आणि त्यावर 'ISI' मार्क आहे का हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे. तसेच, बाटलीच्या लेबलवर दिलेल्या मिनरल कंटेंट आणि एक्सपायरी डेटची तपासणी करणे गरजेचे आहे. बाटलीबंद पाण्याची अधिकृत मानके पाहण्यासाठी तुम्ही FSSAI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेऊ शकता. अशा सोशल मीडियावरील अफवांपासून सावध राहून तथ्यांच्या आधारे आपली निवड करणे आरोग्यासाठी हिताचे असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.