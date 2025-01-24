लाइफस्टाइल

Republic Day 2026 : 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन का साजरा केला जातो?

Republic Day 2026: 26 जानेवारी हा दिवस भारताच्या संविधानाचा दिवस आणि प्रजासत्ताक होण्याचा दिवस म्हणून साजरा केला जातो.
Republic Day 2026

Republic Day 2026

Anushka Tapshalkar
Why We Celebrate Republic Day On 26th January: 26 जानेवारी, भारताचा प्रजासत्ताक दिन देशाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा दिवस आहे. यावर्षी आपण 77वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करणार आहोत. हा दिवस आपला देश सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक बनला, याचे एक प्रतीक आहे.

Republic Day

