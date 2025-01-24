Republic Day 2026 : 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन का साजरा केला जातो?

Why We Celebrate Republic Day On 26th January: 26 जानेवारी, भारताचा प्रजासत्ताक दिन देशाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा दिवस आहे. यावर्षी आपण 77वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करणार आहोत. हा दिवस आपला देश सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक बनला, याचे एक प्रतीक आहे. .प्रजासत्ताक दिनानिमित्त कर्तव्य पथावर परेड, ध्वजारोहण आणि विविध राज्यांचे रथ असतात. ते पाहून प्रत्त्येक भारतीयाच्या मनात देशभक्ती जागृत होते. प्रत्येकाचे हृदय आपल्या देशाबद्दल प्रेम आणि आदराने भरलेले आहे. कर्तव्य पथावरील हे दृश्य पाहण्यासारखे असते. त्यामुळे 26 जानेवारी हा दिवस भारतीयांसाठी खूप खास आहे.सगळ्यांनाच माहीत आहे की, भारतीय राज्यघटना 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी तयार करण्यात आली होती, परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 26 जानेवारीची निवड करण्यात आली. चला, या तारखेमागील कारण जाणून घेऊया..Republic Day 2026: ७७वा की ७८वा? यंदा आपण कितवा प्रजासत्ताक दिन साजरा करणार?.26 जानेवारीचे ऐतिहासिक महत्त्व1030 चा पूर्ण स्वातंत्र्य दिन26 जानेवारी 1930 रोजी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने पूर्ण स्वातंत्र्याची घोषणा केली होती. हा दिवस भारतात स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा करण्यात आला होता.संविधान सभाभारत स्वतंत्र झाल्यानंतर संविधान सभेने देशाचे संविधान तयार करण्याचे कार्य हाती घेतले. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान स्वीकारले गेले, पण 26 जानेवारी 1950 रोजीच ते लागू करण्यात आले. कारण 1930 च्या पूर्ण स्वातंत्र्य दिनाचा आदर करण्यासाठी हा दिवस निवडला गेला.प्रतीकात्मक महत्त्व26 जानेवारीला संविधान लागू करून भारताने ब्रिटीश राजवटीपासून पूर्ण मुक्ततेचा संदेश दिला आणि नव्या युगाची सुरुवात केली..तिरंगी टच, स्वादिष्ट फ्लेवर! प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ट्राय करा 'हे' भन्नाट तिरंगी पदार्थ.प्रजासत्ताक दिनाचे महत्त्व लोकशाहीचा उत्सव प्रजासत्ताक दिन भारताच्या लोकशाही मूल्यांचा उत्सव साजरा करतो. हा दिवस आपल्याला याची आठवण करून देतो की आपण सर्व समान आहोत आणि देशाच्या कारभारात आपला महत्त्वाचा वाटा आहे. .राष्ट्रीय एकात्मताहा दिवस देशातील विविध जाती, धर्म आणि संस्कृतींना एकत्र येण्याची संधी देतो.संविधानाचे महत्त्वप्रजसत्ताक दिन आपल्याला आपले अधिकार आणि कर्तव्य स्पष्ट करणाऱ्या संविधानाच्या महत्त्वाची आठवण करून देतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.