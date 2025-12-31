Winter Driving Tips: हिवाळ्यात गाडी चालवताना हात सुन्न होतायेत? वापरा हे सोपे उपाय!

हिवाळ्यात बाइक चालवणे अनेकांसाठी गरज आणि काहींसाठी शौक असते. पण थंडी जास्त पडल्यानंतर हातांना थंडी लागून बोट सुन्न होतात. यामुळे गाडी चालवताना अपघात होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे हिवाळ्यात सुरक्षित आणि आरामदायी राईडसाठी आजच्या लेखातील काही सोपे उपाय वापरता येतील .दोन्ही हातमोजेफक्त जाड हातमोजे पुरेसे उबदारपणा देत नाहीत. तुमच्या हातात नेहमी सर्जिकल किंवा कॉटनचे हातमोजे घाला आणि नंतर जाड बाइकचे हातमोजे वापर. हे वाऱ्यापासून तुमचे संरक्षण करेल आणि तुमचे हात उबदार देखील राहतील..Quiet New Year Celebration: गोंगाट, पार्टी आवडत नाही? अशा प्रकारे साजरा करा नववर्षाचा पहिला दिवस.वॉटरप्रूफ किंवा लेदर ग्लोव्हजहिवाळ्यात दव आणि थंड वाऱ्यामुळे हात लवकर थंड होतात. म्हणून, लेदर किंवा वॉटरप्रूफ ग्लोव्हज हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. ते तुम्हाला फक्त उबदार ठेवत नाहीत तर तुम्हाला मजबूत देखील ठेवतात.योग्य आकाराचे हातमोजेफिट्ट हातमोजे रक्ताभिसरण कमी करतात आणि जास्त पेशी हातमोजे हवेने भरतात. म्हणून, नेहमी तुमच्या शरीराच्या आणि हातांच्या आकारानुसार हातमोजे वापरा..हीटिंग अॅक्सेसरीज वापराजर जास्त थंडी असेल, तर हातासाठी छोट्या पोर्टेबल हीटिंग पॅड किंवा हँड वॉर्मर्स वापरता येतात. बाईक सुरू करण्यापूर्वी किंवा राईड दरम्यान हात उबदार ठेवतात.हात गरम कराबाइकवर बसण्यापूर्वी हात हलक्या व्यायामाने गरम करा. हात फिरवणे, मुठी दाबणे किंवा काही स्ट्रेचिंग केल्याने रक्ताभिसरण सुधारते आणि तुमचे हात सुन्न होण्याची शक्यता कमी होते..Retirement Travel Destination: निवृत्तीनंतर आनंदी आयुष्य जगायचं? मग या देशांतली भटकंती ठरेल तुमच्यासाठी बेस्ट ऑप्शन.लांबच्या राईडसाठी ब्रेकलांबच्या राईडवर जाताना काही वेळाने थोडा ब्रेक घ्या आणि हात हलवा. हे हातांना आराम देईल आणि थंडीची ताकद कमी करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.