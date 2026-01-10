लाइफस्टाइल

Winter Water Hacks: हिवाळ्यात टाकीतील पाणी बर्फासारखं थंड होतयं? मग ‘या’ सोप्या ट्रिक्स वापरा अन् त्रास होईल गायब!

how to reduce cold water problem in winter: कडाक्याच्या थंडीत, छतावरील टाकीतील बर्फासारखं पाणी दैनंदिन कामे कठीण करू शकते. गीझर नसलेल्या घरांमध्ये ही समस्या अधिकच वाढते. पण तुम्ही काही सोप्या आणि स्वस्त उपायांमुळे टाकीतील पाणी वीज नसतानाही गरम ठेऊ शकता.
how to reduce cold water problem in winter

how to reduce cold water problem in winter

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

how to reduce cold water problem in winter: कडाक्याच्या हिवाळ्यात, छतावरील टाकीतून बर्फाळ पाणी आल्यावर दैनंदिन कामे आणखी कठीण होतात. गीझर नसलेल्या घरांमध्ये हातपाय धुणे, भांडी साफ करणे किंवा आंघोळ करणे हे त्रासापेक्षा कमी नाही. थंड वारे आणि उघड्या टाक्या पाण्याचे तापमान आणखी कमी करतात. अशावेळी लोक अनेकदा महागड्या गीझर किंवा हीटरचा अवलंब करण्याचा विचार करतात, परंतु हे प्रत्येकासाठी शक्य नाही. चांगली बातमी अशी आहे की काही सोप्या, स्वस्त आणि घरगुती उपायांचा अवलंब करून, तुम्ही वीज खर्च न करता टाकीतील पाणी जास्त थंड होण्यापासून रोखू शकता. हे उपाय केवळ खिशासाठी सोपे नाहीत तर दीर्घकाळासाठी देखील उपयुक्त आहेत.

Loading content, please wait...
water
lifestyle
Tips
Trick
Cold
Winter
Winter Care

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com