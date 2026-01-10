Winter Water Hacks: हिवाळ्यात टाकीतील पाणी बर्फासारखं थंड होतयं? मग ‘या’ सोप्या ट्रिक्स वापरा अन् त्रास होईल गायब!

how to reduce cold water problem in winter: कडाक्याच्या हिवाळ्यात, छतावरील टाकीतून बर्फाळ पाणी आल्यावर दैनंदिन कामे आणखी कठीण होतात. गीझर नसलेल्या घरांमध्ये हातपाय धुणे, भांडी साफ करणे किंवा आंघोळ करणे हे त्रासापेक्षा कमी नाही. थंड वारे आणि उघड्या टाक्या पाण्याचे तापमान आणखी कमी करतात. अशावेळी लोक अनेकदा महागड्या गीझर किंवा हीटरचा अवलंब करण्याचा विचार करतात, परंतु हे प्रत्येकासाठी शक्य नाही. चांगली बातमी अशी आहे की काही सोप्या, स्वस्त आणि घरगुती उपायांचा अवलंब करून, तुम्ही वीज खर्च न करता टाकीतील पाणी जास्त थंड होण्यापासून रोखू शकता. हे उपाय केवळ खिशासाठी सोपे नाहीत तर दीर्घकाळासाठी देखील उपयुक्त आहेत. .पाणी बर्फासारखे का होते?छतावरील टाकी थेट थंड हवा आणि खुल्या हवामानाच्या संपर्कात येते. परिणामी, पाण्याचे तापमान झपाट्याने कमी होते, ज्यामुळे दैनंदिन कामे करणे कठीण होते..सौर वॉटर हीटरपासून दिलासा जर तुमचे बजेट कमी असेल तर सोलर वॉटर हीटर हा एक उत्तम पर्याय आहे. ते पाणी गरम करण्यासाठी सौर उष्णतेचा वापर करते. सुरुवातीचा खर्च जास्त असला तरी, दीर्घकाळात ते तुमचे वीज बिलांवर पैसे वाचवू शकते. थर्माकोलपासून संरक्षक कवच बनवा थर्माकोल उष्णता आणि थंडी दोन्हीपासून संरक्षण करण्यास मदत करते. टाकीभोवती जाड थर्माकोलची शीट ठेवा आणि नंतर प्लास्टिकच्या आवरणाने झाकून टाका. यामुळे थंड हवा पाण्यात पोहोचू शकणार नाही. ज्यूट पोते जुन्या ज्यूटच्या पोत्या टाकीसाठी ब्लँकेट म्हणून काम करू शकतात. त्यांना 2-3 थरांमध्ये गुंडाळा आणि दोरीने बांधा. यामुळे पाण्याचे तापमान सामान्य राहण्यास मदत होते. .पाईप्स देखील थंड पाण्याचे कारण कधीकधी टाकी झाकलेली असते, परंतु उघड्या पाईप्समुळे पाणी थंड होऊ शकते. पाणी जास्त थंड होऊ नये म्हणून पाईप्सवर फोम शीट किंवा जुने कापड गुंडाळा..टाकीसाठी एक लहान शेड बांधा शक्य असल्यास टाकीभोवती एक लहान शेड बांधा. यामुळे हिवाळ्यातील थंड वारे आणि उन्हाळ्यातील कडक उन्हापासून पाण्याचे संरक्षण होईल. या सोप्या उपायांनी, तुम्ही हिवाळ्यातही कमी खर्च आणि वीज न घेता टाकीच्या पाण्याच्या थंडीपासून आराम मिळवू शकता..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.