Monsoon UTI Risk in Women: पावसाळ्यात महिलांना युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शनचा वाढतो धोका; 'ही' एक सवय पडू शकते महागात

पावसाळ्यात वातावरणातील आर्द्रता, ओले कपडे घालणे, पाण्याचे कमी सेवन आणि स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष यामुळे महिलांमध्ये युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन (यूटीआय) धोका वाढत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. या काळात जंतुसंसर्गाचे प्रमाण वाढत असून, वेळेत उपचार न घेतल्यास समस्या गंभीर होऊ शकते. यूटीआय हा मूत्रमार्गात होणारा जिवाणूजन्य संसर्ग आहे. पावसाळ्यात ओलसर वातावरणामुळे जंतूंची वाढ जलद होते. त्यामुळे संसर्गाची शक्यता वाढते..चारंवार लघुशंका, लघवी करताना जळजळ, पोटात वेदना, ताप येणे किंवा लघवीचा रंग व वास बदलणे अशी लक्षणे आढळल्यास स्वतःहून औषधे घेण्याऐवजी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक असल्याचे आरोग्यतज्ज्ञांचे मत आहे..मुख्य कारणे१) कमी पाणी पिणे२) ओलसर वातावरण३) जास्त आर्द्रता४) स्वच्छता न पाळणे.यूटीआय टाळण्यासाठी काय करावे ?१) दिवसाला २-३ लिटर पाणी प्यावे२) लघवी बराच वेळ रोखू नये३) ओले कपडे शक्य तितक्या लवकर बदलावे४) सुती अंतर्वस्त्र वापरा आणि ते कोरडे ठेवावे.महिलांना इन्फेक्शन लवकर होण्याची शक्यता असते. वारंवार यूटीआय होत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला व कारणांचा शोध घेणे गरजेचे आहे. योग्य काळजी न घेतल्यास यूटीआय पावसाळ्यातच नाही तर इतर दिवसातही होऊ शकते. परंतु, या ऋतूत संसर्गाची शक्यता जास्त असते.- डॉ. चैतन्य शेंबेकर, स्त्रीरोगतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.