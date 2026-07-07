लाइफस्टाइल

Monsoon UTI Risk in Women: पावसाळ्यात महिलांना युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शनचा वाढतो धोका; 'ही' एक सवय पडू शकते महागात

पावसाळ्यात महिलांमध्ये युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन (UTI) का वाढते, त्याची लक्षणे, कारणे आणि संसर्ग टाळण्यासाठी आवश्यक उपाय जाणून घ्या.
Monsoon UTI Risk in Women

Monsoon UTI Risk in Women

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

पावसाळ्यात वातावरणातील आर्द्रता, ओले कपडे घालणे, पाण्याचे कमी सेवन आणि स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष यामुळे महिलांमध्ये युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन (यूटीआय) धोका वाढत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

या काळात जंतुसंसर्गाचे प्रमाण वाढत असून, वेळेत उपचार न घेतल्यास समस्या गंभीर होऊ शकते. यूटीआय हा मूत्रमार्गात होणारा जिवाणूजन्य संसर्ग आहे. पावसाळ्यात ओलसर वातावरणामुळे जंतूंची वाढ जलद होते. त्यामुळे संसर्गाची शक्यता वाढते.

Loading content, please wait...
women
women body
Monsoon
women health
monsoon diseases
Urinary Tract Infection