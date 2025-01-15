Indian Army Day 2026: भारतीय सैन्यात कुठे कुठे कार्यरत आहेत महिला अधिकारी? पुढे जाणून घ्या...

Female Officers In Indian Army: 15 जानेवारी हा दिवस भारतीय सैन्यदलाचे शौर्य आणि योगदान साजरे करण्यासाठी साजरा केला जातो. भारतीय सैन्य दिन भारताच्या सैन्य दलाची कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी संजर केला जातो. भारतीय महिलाही आता प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून नवनवीन यश मिळवत आहेत, अगदी युद्धभूमीपासून लढाऊ विमान चालवण्यापर्यंत. चला तर मग भारतीय लष्कर दिनानिमित्त जाणून घेऊया सैन्यातील महिलांचे कार्य... भारतीय लष्कराचा पाया 1 एप्रिल 1895 रोजी भारताला गुलाम बनवणाऱ्या ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनीने घातला. तेव्हा ते प्रेसिडेन्सी आर्मी म्हणून ओळखले जात होते, ज्याचे नंतर ब्रिटिश इंडियन आर्मी असे नामकरण करण्यात आले. स्वातंत्र्यनंतर ही आर्मी भारतीय सेना बनली. त्यानंतरही 15 जानेवारी 1949 पर्यंत सेनेचे कमांडर ब्रिटिश जनरल फ्रान्सिस बुचर होते. त्यांच्या नंतर 15 जानेवारी 1949 रोजी फील्ड मार्शल केएम करिअप्पा हे लष्करप्रमुख झाले. .पुरुष आणि महिला सैनिकांच्या तैनातीत नाही कोणताही फरकसध्या भारतीय सशस्त्र दलातील नियुक्तींमध्ये लिंगाच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जात नाही. शस्त्रास्त्रे आणि सेवांसाठी पुरुष आणि महिला सैनिकांच्या तैनातीत कोणताही फरक नाही. सगळ्यांची पोस्टिंग ही सैन्याच्या गरजेनुसार होत असते. 2021 पासून महिलांना पर्मनंट कमिशन देण्यात आले.आता त्या आर्मी सर्विस कोर, सिग्नल कोर, आर्मी एव्हिएशन आणि इंटेलिजेंस कोर यांसारख्या 11 विभागांमध्ये अधिकारी आहेत..Indian Army Day 2026: शौर्य, शिस्त अन् बलिदानाचा दिवस; 15 जानेवारीलाच का साजरा केला जातो ‘भारतीय सैन्य दिन?.पर्मनंट कमिशननंतर, महिला अधिकारी भारतीय सैन्याच्या सर्वात महत्वाच्या भागांपैकी एक आर्टिलरीचा एक भाग बनल्या. सैन्याच्या आर्टिलरीच्या सुमारे 300 रेजिमेंट आणि 5000 अधिकारी आहेत. बोफोर्स, हॉवित्झर, के-9 वज्र यांसारख्या तोफांवर आर्टिलरीमध्ये महिला अधिकारी तैनात करण्याची परवानगी देखील 2023 मध्ये देण्यात आली आहे..एनडीए द्वारे प्रवेशमहिलांना नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी (NDA) ची दारे खुली झाली आहेत . 2022 पासून, दर सहा महिन्यांनी 19 महिला कॅडेट्सची निवड केली जाते. त्यातील 10 कॅडेट्स भारतीय सैन्यासाठी निवडल्या जातात, ज्या भारतीय सैन्याच्या भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील..Indian Army SSC Tech 2026 : भारतीय सेनेत अधिकारी बनण्याची सुवर्णसंधी! कोणतीच परीक्षा नाही, कशी होणार निवड? पाहा संपूर्ण प्रक्रिया.महिलांना मिळणाऱ्या सुविधामहिला अधिकाऱ्यांना पुरुषांप्रमाणेच सर्व सुविधा मिळतात. त्यामध्ये मॅटरनिटी लीव्ह, चाइल्ड केअर लीव्ह, तसेच कुटुंबासाठी इतर विशेष सुविधा देखील उपलब्ध आहेत.20243 च्या आकडेवारीनुसार, 7093 महिला अधिकारी भारतीय सैन्यात कार्यरत आहेत. यामध्ये 6993 अधिकारी आणि 100 महिला अन्य रँकच्या तैनात आहेत..कधी पासून सुरु झाली भरती?1992 मध्ये महिलांना शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (SSC) अंतर्गत सैन्यात सामील होण्याची संधी मिळाली होती. 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, महिलांना पर्मनंट कमिशन देण्यास मान्यता मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.