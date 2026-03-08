लाइफस्टाइल

Inspiring Women Story: हनीमून सोडून समाजसेवा निवडली! ३०० बेवारस मनोरुग्णाची झाली आई, जगासमोर मोठं उदारहण

Social Service Over Honeymoon: हनीमूनऐवजी समाजसेवेचा मार्ग निवडत एका महिलेने तब्बल ३०० बेवारस मनोरुग्णांना आश्रय देत त्यांच्या आयुष्यात मायेचा आधार दिला आहे.
Women's Day Inspiring Story

From Comfort to Compassion: The Woman Who Became a Mother to 300 Homeless Mentally Ill

सकाळ वृत्तसेवा
विजय घ्याळ

वयाच्या अवघ्या पस्तिशीत ती सुमारे तीनशे मनोरुग्णांचे पालकत्व स्वीकारून त्यांची आई बनली आहे. रामायणाचार्य संजय महाराज पाचपोर तिच्यातील जीद्द पाहून थक्क होतात, प्रकाश आमटे व मंदाताई आमटे तिचे कौतूक करताना आमच्यापेक्षा जास्त जोखमीचे काम 'तू हाती घेतले आहे' अशी पावती तिचे काम पाहून तिला देतात, ममता सिंधूताई सपकाळ ह्या जिचे कार्य पाहून स्तंभित होतात व न्यायमूर्ती सानप यांना ज्या कार्यात रुक्मिणी दिसते, असे अलौकिक कार्य हाती घेऊन ते लीलया पेलणारी सेवा संकल्पाची निर्माती व तेथेच तीनशे बेवारस मनोरूग्ण, अनाथ व अपंगाची आई बनून सेवा सुश्रूषा करणाऱ्या आरती नंदकुमार पालवे ह्या स्त्री समाजसेविकेच्या कार्याचा जागतिक महिला दिनी घेतलेला आढावा.

