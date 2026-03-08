Inspiring Women Story: हनीमून सोडून समाजसेवा निवडली! ३०० बेवारस मनोरुग्णाची झाली आई, जगासमोर मोठं उदारहण

विजय घ्याळवयाच्या अवघ्या पस्तिशीत ती सुमारे तीनशे मनोरुग्णांचे पालकत्व स्वीकारून त्यांची आई बनली आहे. रामायणाचार्य संजय महाराज पाचपोर तिच्यातील जीद्द पाहून थक्क होतात, प्रकाश आमटे व मंदाताई आमटे तिचे कौतूक करताना आमच्यापेक्षा जास्त जोखमीचे काम 'तू हाती घेतले आहे' अशी पावती तिचे काम पाहून तिला देतात, ममता सिंधूताई सपकाळ ह्या जिचे कार्य पाहून स्तंभित होतात व न्यायमूर्ती सानप यांना ज्या कार्यात रुक्मिणी दिसते, असे अलौकिक कार्य हाती घेऊन ते लीलया पेलणारी सेवा संकल्पाची निर्माती व तेथेच तीनशे बेवारस मनोरूग्ण, अनाथ व अपंगाची आई बनून सेवा सुश्रूषा करणाऱ्या आरती नंदकुमार पालवे ह्या स्त्री समाजसेविकेच्या कार्याचा जागतिक महिला दिनी घेतलेला आढावा..वडिलांच्या घरात प्रचंड ऐश्वर्य व सासरीही कशाचीही कमतरता नाही. अशा परिस्थितीत लग्नानंतर हनीमूनसाठी पतीला एखाद्या थंड हवेच्या ठिकाणी जाण्याचा हट्ट न करता प्रकाश आमटे यांच्या भामरागड स्थित लोकबिरादरी प्रकल्पास भेट देण्याचा आग्रह करते व येथूनच सुरू होतो तो सेवेचा संकल्प..प्रकाशभाऊंशी समाजसेवेविषयी चर्चा करताना रस्त्यावरील फिरणाऱ्या बेवारस मनोरुग्णांचा विषय येतो व आपण याच्यासाठीच कार्य करायचे ही खूणगाठ मनाशी बाधून हे दांपत्य घरी परतते. सुरवातीला चिखली येथे बस स्टॉप परिसरातील मनोरुग्णांना खिचडी वाटण्यापासून सुरू झालेला हा प्रवास आज ३०० मनोरुग्णांसाठी हक्काचे घर बनलेल्या पळसखेड सपकाळ स्थित सेवा संकल्प रूपाने समाजासमोर आपली नवीन ओळख निर्माण करू पाहतो आहे. आरतीताई ह्या सर्व मनोरुग्णाची आई बनून त्यांच्यावर पोटच्या पोराप्रमाणे केवळ मायाच करत नाहीत तर त्याचे लाडही पुरवतात..याचाच एक भाग म्हणून येथील मनोरुग्णांचा दरवर्षी एकत्रितपणे गणराज्यदिनी वाढदिवसाचा समारंभघेतला जातो. यात केक, संगीत, गोडधोड जेवणासह मनोरुग्णांना नवीन कपडे दिले जातात. प्रकल्पावर अनेकदा अत्याचारग्रस्त मनोरुग्ण महिला दाखल होतात. कालांतराने त्यांच्या पोटात गर्भवाढत असल्याचे समजल्यावर त्यांचे डोहाळे पुरवणे, नवीन पाहुण्यांचे पेढे वाटून स्वागत करणे असेही सोहळे आयोजित करून या मनोरुग्णाच्या जीवनात आनंद पेरण्याचा पुरेपूर प्रयत्न या माउलीकडून केला जातो. .जग सोडून गेलेल्या अपंग ज्ञानेश्वरीची आठवण कायम राहावी यासाठी तिच्या नावाने एखादा उपक्रम सुरू करण्याची तिची तडफड असते. एक स्त्री मनात आणले तर काय करू शकते? हे जर अनुभवायचे असेल तर सेवा संकल्पाला एकदा भेट द्यावीच लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.