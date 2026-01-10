पाऊल पुढे टाक!

सावनी देशपांडे (समुपदेशक)संवादसेतूस्त्री तरुण असो, मध्यमवयीन असो, की ज्येष्ठ. विवाहित असो की अविवाहित... नातेसंबंधविषयक व मानसिक समस्यांवर समुपदेशकांची मदत घेण्याची स्त्रियांची मानसिकता लवकर तयार होत नाही. याला कारणे अनेक आहेत... .आजही स्त्रियांना त्यांचा जन्म झालेल्या घरात कायमचे स्थान असण्याचा आधार समाजात सगळीकडे दिसत नाही. खरे तर आजचा काळ आधुनिक. पण अजूनही अनेक घरांत मुलगी जन्माला आली की ती ‘परक्याचे धन’ असते. तशी वागणूक कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने पालकांकडून आणि नातेवाईकांकडून मुलींना दिली जाते. विवाहाचा निर्णय घेण्याबद्दलही समाजाचे दडपण आणि भीती मोठी असते. मुलीचे लग्न झाले नाही वा तिने केले नाही, तर समाजात आदरयुक्त वागणूक न मिळता ती सामाजिक प्रवाहाच्या विरुद्ध आणि चुकीचे विचार करते आहे, असे समजले जाते. पुष्कळ अविवाहित स्त्रियांना समाजाबाहेर, एकाकी राहण्याची भीती वाटते. नातेवाईक आणि कुटुंबीयांची अशा प्रसंगी वेगळ्या विचारांमध्ये साथ मिळतेच असे नाही. कुचंबणा होत राहते. मनातले कुठे बोलावे, कसे पुढे जावे, हे समजत नाही. विवाहाबद्दलचा गोंधळ आणि तो निर्णय घेताना येणारे दडपण, याबाबतीतल्या अडचणी सोडवण्यासाठी समुपदेशकांची मदत घ्यावीशी वाटते. पण अनेक मुली सांगतात, की ही हिंमत गोळा करणेच कठीण गेले. त्यातच बराच वेळ गेला!.विवाहानंतर जर नातेसंबंधांमध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्या, तरीही समुपदेशन घेणे स्त्रियांना अवघड जाते. कारण स्त्रीच्या एकटीच्या विचारांनी बदल होणार नसतो. सासरच्या घराची साथ असावी लागते. मागच्या पिढीतील मंडळींचे आणि आजच्या पिढीचे विचार जुळत नसल्यामुळे नवीन सुनेला त्या घरात तिचे स्थान निर्माण करण्याकरता किंवा त्या लोकांचा विश्वास जिंकण्याकरिता खूप वर्षे झगडावे लागते. विवाहित स्त्रियांना नोकरीच्या वेळा, त्यातील जबाबदाऱ्या, घरातील कामाचे चक्र, मुले असतील तर त्यांचा दिनक्रम, या सगळ्याचा मेळ घालायचा असतो. त्यात इतर कुणाची- विशेषत: नवऱ्याची साथ मिळाली नाही, तर तारांबळ उडते. ‘मी कमी पडतेय,’ हा ताण सतत राहतो. आजही स्त्रियांच्या वागण्या-बोलण्यावर, राहणीवर, विचार-सवयींवर, आयुष्य जगण्याच्या पद्धतींवर, टीका करणाऱ्यांत स्त्रियाही पुढे असतात. .काही जणी सांगतात, की जास्त शाब्दिक टीका स्त्रियांकडूनच झेलावी लागली! कुटुंबीयांमधील वादविवाद, जवळच्या नातेसंबंधांमधील तणाव, यासाठी गरज वाटत असूनसुद्धा समुपदेशकांची मदत घेणे अनेकजणींना शक्य होत नाही. समुपदेशन घेणे म्हणजे घरातल्या खासगी गोष्टी चव्हाट्यावर आणणे, हा कौटुंबिक समज मोठा अडसर ठरतो. मार्ग न मिळता घुसमट होत राहिली तर त्याचा परिणाम त्या स्त्रीच्या मानसिक स्वास्थ्यावर होतोच, पण संसारावरही होणारा परिणाम मोठा असतो..ज्येष्ठ महिलांची कुचंबणासुद्धा खूपदा दुर्लक्षित राहते. एकटेपणा, दोन पिढ्यांमधली तडजोड, समजून घेण्याचा अभाव, त्यातून होणारे वादविवाद यांतून त्यांनाही मानसिक त्रास होतो. त्यात आर्थिकदृष्ट्या पाठबळ नसेल किंवा परावलंबित्त्व असेल, तर त्याचा ताण वेगळा असतो. ‘घरातले काय विचार करतील?’ या विचाराने त्या समुपदेशन घ्यायला कचरतात..हे कचरणे आपले आपणच कमी करू शकतो. जवळचे आणि विश्वासू मित्रमैत्रिणी, नातेवाईक यांपैकी जिथे आपण मनातले बोलू शकतो, त्यांच्याशी बोलायला हवे. अशा चर्चांतून प्रश्न लगेच सुटला नाही, तरी काही तरी पर्याय नक्की सापडतात. शरीराच्या आजारपणासाठी आपण पटकन डॉक्टरकडे जातो. तसाच मनातला गुंता सुटत नसेल, तर समुपदेशकांची मदत घ्यायची हिंमत करावी लागते. आजच्या काळात या विषयात अनेक पर्याय व हेल्पलाइन्स उपलब्ध आहेत..समुपदेशन घेणे कमीपणाचे नसून अनेकांच्या अनुभवानुसार स्वतःच स्वतःला सापडण्याची ती एक प्रक्रिया असते. व्यक्तीचा गमावलेला आत्मविश्वास पुन्हा गोळा करण्याचा प्रयत्न त्यात असतो. त्याआधारे माणूस समस्यांसमोर खंबीरपणे उभा राहू शकतो. आयुष्यात आनंदाने मार्गक्रमण करणे हे पुष्कळदा त्या व्यक्तीच्या हातात असले, तरी समुपदेशन त्याला एक निश्चित दिशा मिळवून देऊ शकते. तेव्हा प्रसंगी त्याची गरज भासली तर न घाबरता पाऊल पुढे टाका!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.