जे आजार वयाच्या साठीनंतर होतात ते आता प्रामुख्यान तिशी- पस्तीशीतील तरूणाईमध्ये दिसायला लागले आहेत. त्यात गेल्या पाच ते सात वर्षांपासून संधिवात हा आजार तरूणांमध्ये दिसायला लागला आहे. पाठ दुखणे, हाडे दुखणे, आमवात अशा विविध कारणांनी तरूण मुल मुली सध्या त्रस्त आहेत. पण जर तुम्ही हाय हिल्स वापरत असाल, मोबाईल जास्त पाहात असाल तर संधिवाताला आमंत्रणच मिळत आहे. थंडीच्या काळात अनेक लोकांना संधिवात जाणवतो.

यांना अधिक शक्यता

जे लोक लठ्ठ असतात त्यांना संधिवात होण्याची शक्यता जास्त असते.

हाय हिल्स घातल्याने संधिवाताला आमंत्रण मिळते. हाय हिल्स मुळे पायाची ठेवण थोडीशी बदलून सांधे आणि स्नायूंवर ताण येतो. त्यामुळे पाठदुखी तसेच पाय दुखू शकतात. त्यामुळे हाय हील्स घालणाऱया महिलांनी अधिक काळजी घेणे गरजेचे आहे.

तुमच्या शरीरावर झालेल्या काही जुन्या जखमा ही संधिवाताला कारणीभूत असू शकतात. गुडघ्याला दुखापत झालेल्यांना आथ्रायटिस होण्याची शक्यता अधिक असते.

