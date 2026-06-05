World Environment Day 2026: 5 जूनलाच का साजरा केला जातो जागतिक पर्यावरण दिन? जाणून घ्या इतिहास, महत्त्व आणि यंदाची थीम

World Environment Day 2026 History, Importance and Theme: जागतिक पर्यावरण दिन दरवर्षी ५ जून रोजी संपूर्ण जगात साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्याला पृथ्वीचं रक्षण करणं ही प्रत्येक व्यक्तीची सामूहिक जबाबदारी हे आठवण करून देतो. हवामानातील बदल, प्रचंड प्रमाणात होणारी झाडतोड, नदीकाठ विकास प्रकल्प (Riverfront Development Projects), वाढतं प्रदूषण आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीची होणारी नासधूस यामुळे पर्यावरणावर गंभीर परिणाम दिसून येत आहेत. त्यामुळे जनजागृती, विविध मोहिमा आणि उपक्रमांच्या माध्यमातून लोकांना पर्यावरण संरक्षणासाठी प्रत्यक्ष पाऊल उचलण्यासाठी प्रोत्साहित केलं जातं. हा दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) यांच्याद्वारे साजरा केला जातो. UNEP (United Nations Environment Programme) ही आंतरराष्ट्रीय संस्था जगभर पर्यावरण संवर्धनासाठी कार्यरत आहे..जागतिक पर्यावरण दिनाचा इतिहास1972 मध्ये स्वीडनमधील स्टॉकहोम इथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत 5 जून हा दिवस जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून घोषित करण्यात आला. त्याच वर्षी UNEP (United Nations Environment Programme) या संस्थेची स्थापना झाली. त्यानंतर पहिला जागतिक पर्यावरण दिन 1973 मध्ये “Only One Earth” या थीमने साजरा करण्यात आला..जागतिक पर्यावरण दिन 2026 ची थीमयंदाची जागितक पर्यावरण दिनाची थीम “Climate Action” आहे. यामध्ये हवामान बदलावर तातडीने उपाय करण्यावर भर दिला आहे. या मोहिमेचा संदेश आहे – “Now For Climate”. म्हणजेच आता हवामानासाठी त्वरित कृती करणं गरजेचं आहे.जागतिक पर्यावरण दिन 2026 चे यजमान देश2026 मध्ये अझरबैजान देशातील बाकू शहरात जागतिक पर्यावरण दिनाचं मुख्य आयोजन होणार आहे. या वर्षीचा फोकस हवामान बदल आणि निसर्गाचा ऱ्हास थांबवणं यावर आहे. निसर्गाशिवाय आपलं भविष्य सुरक्षित नाही, हा महत्त्वाचा संदेश दिला जातो..संयुक्त राष्ट्र महासचिवांचा (UN Secretary-General) संदेशसंयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी सांगितलं की गेल्या 11 वर्षांत पृथ्वीवरील तापमान विक्रमी पातळीवर गेलं आहे. प्रदूषण, जमिनीची हानी आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास ही मोठी आव्हानं आहेत. जागतिक तापमानवाढ 1.5 अंशांच्या आत ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे..जागतिक पर्यावरण दिनाचे महत्त्वहा दिवस आपल्याला पर्यावरण संरक्षणासाठी जागरूक करतो. लोकांना प्रदूषण कमी करणे, झाडे लावणे आणि शाश्वत जीवनशैली स्वीकारणे यासाठी प्रेरित करतो. पृथ्वी वाचवण्यासाठी प्रत्येकाने पुढे येणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.