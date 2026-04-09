119 इंच कंबर आणि 545 किलो वजन... 9 वर्षे अंथरुणाला खिळलेला, हा जगातील सर्वात मोठी कंबर असलेला माणूस

World's Heaviest Man in the World : सध्या चुकीची आहारपद्धती, दिवसभर बसून राहण्याची सवय आणि व्यायामाचा पूर्ण अभाव यामुळे लठ्ठपणा वाढणं अगदी सर्वसाधारण झालं आहे. मात्र अमेरिकेतील एका व्यक्तीची गोष्ट इतकी टोकाची आहे की ती ऐकणाऱ्याला धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. त्यांच्या प्रचंड वजनामुळे आणि असामान्य शरीरयष्टीमुळे तो सध्या जगभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे..कोण आहे ही व्यक्ती?1944 साली न्यूयॉर्कमधील ब्रुकलिन इथे जन्म झालेल्या वॉल्टर हडसन याची गणना जगातील अत्यंत वजनदार व्यक्तींमध्ये होते. 1987 मध्ये त्याचं वजन मोजलं होतं तेव्हा ते सुमारे 545 किलो इतकं नोंदवलं गेलं होतं. विशेष म्हणजे त्याच्या कंबरेचा घेर 119 इंच (सुमारे 302 सेंटीमीटर) होता, ज्याची नोंद Guinness World Records मध्ये करण्यात आली..9 वर्षे अंथरुणालाच खिळलेलाप्रमाणापेक्षा जास्त वजनामुळे वॉल्टर जवळपास 9 वर्षे बेडवरच होता. त्याच्या हालचाली पूर्णपणे मर्यादित झाल्या होत्या आणि साधं उठणंसुद्धा त्याच्यासाठी अशक्य नव्हतं.दरवाज्यात अडकण्याची घटनात्याची कहाणी जगासमोर तेव्हा आली, जेव्हा तो एकदा बेडरूमच्या दरवाज्यात अडकला होता. वॉल्चरची परिस्थिती इतकी गंभीर होती की त्याला बाहेर काढण्यासाठी अग्निशमन दलाला बोलवावं लागलं आणि घराची भिंतही तोडावी लागली. या घटनेनंतर त्याची माहिती मीडियामध्ये झळकली आणि त्याच्या विक्रमी शरीरयष्टीकडे सर्वांचं लक्ष वेधलं गेलं..असं होतं खाणं-पिणंवॉल्टर याच्या वजनामागे त्याचा अनियंत्रित आहार मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत होता. त्याच्या नाश्त्यातच दोन डझन अंडी, भरपूर टोस्ट आणि ज्यूस असायचा. दिवसभरात तो मोठ्या प्रमाणात मांसाहार, पास्ता, केक आणि कोल्ड ड्रिंकचं सेवन करायचा. मात्र कोणत्याही प्रकारचा व्यायाम तो करत नव्हता. त्यामुळे सततच्या जास्त कॅलरीमुळे त्याचं वजन नियंत्रणाबाहेर गेलं..वजन कमी करण्याचा प्रयत्न अपयशीप्रसिद्ध आहार तज्ज्ञ डिक ग्रेगरी यांच्या मदतीने त्याने वजन कमी करण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला थोडं वजन कमी झालं, पण ते जास्त काळ टिकवता आलं नाही..अखेर हृदयविकाराने मृत्यू1991 मध्ये, वयाच्या फक्त 47 व्या वर्षी त्यांचा हार्ट अटॅकमुळे त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या अंत्यसंस्कारासाठी विशेष स्टीलचा कॉफीन तयार करण्यात आला होता, जो साधारण साडेचार फूट रुंद होता.