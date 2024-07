World Population Day 2024 : यंदाच्या जागतिक लोकसंख्या दिनाची थीम आहे एकदम भारी.! जाणून घ्या का आणि कसा साजरा केला जातो 'हा' दिवस

यंदाच्या जागतिक लोकसंख्या दिनाची थीम आहे, "सर्व जणांची गणना करा! समावेशी डाटा प्रणालीद्वारे सर्वांसाठी प्रगती करा." (To ask who is still going uncounted and why – and what this costs individuals, societies and our global efforts to leave no one behind)

संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले आहे की, "गेल्या 30 वर्षांत, आम्ही लोकसंख्येचा डेटा संकलित करण्याच्या आणि वापरण्याच्या पद्धतीमध्ये सुधार केला आहे, त्यामुळे आरोग्य सेवा आणि अधिकार सुधारले आहेत. तथापि, वंचित समुदायांचे अद्यापही पुरेसे प्रतिनिधित्व झालेले नाही. या जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त, आम्ही सर्व गटांची गणना केली जावी आणि ते दिसून येतील यावर लक्ष केंद्रित करतो. सर्वांसाठी प्रगती करण्यासाठी समावेशी डाटा प्रणालींचे महत्व अधोरेखित करतो."