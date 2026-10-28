Smile Day: एका स्मितहास्यामुळे बदलू शकते का संपूर्ण नाते? जाणून घ्या मानवी जीवनातील 'स्मितहास्याची' जादू!

The Science of Smiling: आपल्या दैनंदिन धकाधकीच्या आणि ताणतणावाने भरलेल्या आयुष्यात एक साधेसे स्मितहास्य (Smile) काय कमाल करू शकते, हे तुम्हाला माहितीये का? प्रश्न पडतो की, एका छोट्याशा स्मितहास्यामुळे खरोखरच एखादे नाते बदलू शकते का? याचे उत्तर 'हो' असेच आहे. मानवी स्वभावात आणि सामाजिक संवादात स्मितहास्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.मनावर आलेला ताण हलका करणे, नात्यांमध्ये आपुलकी आणि जवळीक निर्माण करणे तसेच मनाला प्रसन्नतेची जाणीव करून देणे हे एका साध्या हास्याचे काम असते. याच सकारात्मक भावनेचा जागर करण्यासाठी दरवर्षी 'जागतिक स्मितहास्य दिन' (World Smile Day) साजरा केला जातो. या विशेष निमित्ताने स्मितहास्याची ताकद आणि त्याचे मानवी जीवनातील महत्त्व समजून घेणे गरजेचे ठरते..अनोळखी व्यक्तीशी संवादाची सुंदर सुरुवातजेव्हा आपण एखाद्या नवीन किंवा पूर्णपणे अनोळखी व्यक्तीला भेटतो, तेव्हा संवादाची सुरुवात कशी करावी, हा प्रश्न प्रत्येकाच्या समोर असतो. अशा वेळी चेहऱ्यावर आलेले एक साधे आणि सोज्वळ स्मितहास्य बर्फ वितळवण्याचे काम करते. जगातील बहुतांश संस्कृतींमध्ये या हास्याला सामाजिक संमती आणि प्रतिष्ठा लाभली आहे.ओळखीच्या असोत वा अनोळखी व्यक्ती, परस्परांना भेटताना दिलेले एक छोटेसे हास्य समोरच्या व्यक्तीच्या मनातील दरी मिटवते आणि संवादासाठी एक सकारात्मक मार्ग मोकळा करते. जरी विविध संस्कृतींमध्ये हसण्याच्या पद्धती आणि नियम वेगवेगळे असले, तरी भावनांच्या पातळीवर हास्य हे संपूर्ण जगाची सामायिक भाषा मानली जाते..Smile Day: हसणे सर्वोत्तम औषध! कामाच्या ताणात हसणे विसरलात का? जाणून घ्या खळखळून हसण्याचे आरोग्यदायी फायदे... .ताणतणावपूर्ण वातावरण हलके करण्याची ताकदकुटुंबात, कार्यालयीन कामकाजात किंवा प्रवासात अनेकदा वादविवाद किंवा तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण होते. अशा वेळी जर कोणी चेहऱ्यावर एक गोड स्मितहास्य आणले, तर संपूर्ण वातावरणातील ताण एका क्षणात नाहीसा होऊ शकतो. मानसशास्त्र आणि मज्जासंस्थाशास्त्राच्या (Neuroscience) मते, आपण जेव्हा हसतो तेव्हा आपल्या मेंदूत 'डोपामिन', 'सेरोटोनिन' आणि 'एंडॉर्फिन्स' ही तीन महत्त्वाची आनंदी रसायने स्रवतात. यामुळे मानसिक ताणतणाव कमी होऊन मनात गाढ शांती आणि सुखाची भावना निर्माण होते.वैद्यकीय संशोधनानुसार, नियमित हसण्यामुळे हृदयाची धडधड नियंत्रणात राहते आणि रक्तदाब संतुलित राहतो. त्यामुळे स्वतःच्या आरोग्यासाठीच नव्हे, तर आजूबाजूचे वातावरण आनंदी ठेवण्यासाठी स्मितहास्य एक रामबाण उपाय आहे..नात्यांमध्ये आपुलकी आणि विश्वास निर्माण करणेकोणत्याही नात्याचा पाया विश्वासावर आणि प्रेमावर उभा असतो. दोन व्यक्तींमधील दुरावा संपवून तिथे जवळीक निर्माण करण्याचे काम स्मितहास्य करते. मदर टेरेसा यांनी म्हटले होते, "आपण नेहमी एकमेकांना स्मितहास्याने भेटावे, कारण हास्य हीच प्रेमाची खरी सुरुवात आहे."एखाद्या लहान बाळाचे निखळ हास्य जसे क्रूर मनाच्या माणसालाही क्षणात शांत व द्रवित करू शकते, तसेच प्रौढ व्यक्तींच्या चेहऱ्यावरील प्रामाणिक हास्य तुटलेली मने जुळवण्याचे काम करू शकते. राग, दुजाभाव आणि कटुता विसरून एकमेकांकडे आदराने पाहण्याची शिकवण आपल्याला स्मितहास्य देते..प्रसन्न चित्ताने आयुष्याचा प्रवास सुखकर कराश्रीमद्भगवद्गीतेमध्ये म्हटले आहे - "प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते" म्हणजेच ज्याचे चित्त प्रसन्न असते, त्याची बुद्धी उत्तम प्रकारे स्थिर होते. त्यामुळे, स्मितहास्याची ही सात्त्विक शक्ती ओळखून आपण रोजच्या जगण्यात प्रसन्नतेचा स्वीकार केला पाहिजे.ही स्मितहास्याची आणि दयाळूपणाची वृत्ती केवळ एका दिवसापुरती मर्यादित न ठेवता जर आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग बनवली, तर स्वतःचे आणि इतरांचे आयुष्य खऱ्या अर्थाने सुकर, सुंदर आणि आनंदी होईल..Smile Day: ड्युचेन स्माईलपासून मोनालिसाच्या गूढ हास्यापर्यंत; वाचा मानवाच्या १९ प्रकारच्या हसण्यामागचं थक्क करणारं विज्ञान! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.