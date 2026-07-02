World Sports Journalists Day 2026: 2 जुलैलाच का साजरा केला जातो जागतिक 'क्रीडा पत्रकार दिन'? जाणून घ्या इतिहास

World Sports Journalists Day Significance: जेव्हा एखादा ऐतिहासिक षटकार, गोल किंवा सुवर्णपदकाचा क्षण संपूर्ण जगात चर्चेचा विषय बनतो, तेव्हा त्या क्षणामागे क्रीडा पत्रकारांचंही तितकंच मोलाचं योगदान दडलेलं असतं. खेळातील प्रत्येक हालचाल अचूकपणे आणि झपाट्याने चाहत्यांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या या पत्रकारांच्या कार्याचा सन्मान करण्यासाठी दरवर्षी २ जुलै हा दिवस ‘जागतिक क्रीडा पत्रकार दिन’ म्हणून साजरा केला जातो..जागतिक क्रीडा पत्रकार दिनाचा इतिहासया दिवसाची सुरुवात १९९४ मध्ये Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS) या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा पत्रकार संघटनेने केली. या संघटनेची स्थापना २ जुलै १९२४ रोजी स्वित्झर्लंडमधील लॉसने येथे झाली होती. त्याच ऐतिहासिक घटनेच्या स्मरणार्थ दरवर्षी २ जुलै हा दिवस जागतिक क्रीडा पत्रकार दिन म्हणून पाळला जातो..हा दिवस साजरा करण्यामागील उद्देशजागतिक क्रीडा पत्रकार दिनाचा मुख्य हेतू म्हणजे क्रीडा पत्रकारांच्या मेहनतीला आणि त्यांच्या व्यावसायिक योगदानाला योग्य सन्मान देणं. विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचं अचूक, विश्वासार्ह आणि त्वरित वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांचं काम अधोरेखित करणं हा या दिवसामागील महत्त्वाचा उद्देश आहे. त्याचबरोबर समाजात क्रीडाविषयी जागरूकता वाढवणे आणि तरुण पिढीला खेळांप्रती प्रेरित करणे हेही या दिवसाचे ध्येय आहे..क्रीडा पत्रकारांचं महत्त्वक्रीडा पत्रकार फक्त सामन्यांचा निकाल सांगत नाहीत, तर त्यामागील संपूर्ण कथा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवतात.खेळाडूंच्या मेहनतीचा प्रवास, त्यांच्या यश-अपयशामागील संघर्ष आणि प्रेरणादायी अनुभव समाजासमोर मांडतात.सामन्यातील रणनीती, महत्त्वाचे टर्निंग पॉइंट्स आणि तांत्रिक बाबींचं सोप्या भाषेत विश्लेषण करून प्रेक्षकांना खेळ अधिक चांगल्या प्रकारे समजावून सांगतात.न्यूजपेपर, टिव्ही, रेडिओ, वेबसाईट्स आणि सोशल मीडिया यांसारख्या विविध माध्यमांतून जगभरातील क्रीडा घडामोडींची माहिती वेगाने आणि अचूकपणे पोहोचवतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.