सुरकुत्या,पिंपल्स, निस्तेज त्वचा? ‘हे’ 5 सुपरफूड्स वाढवतील कोलेजन अन् देतील ग्लो!

Natural Collagen Boost : आजकाल सगळ्यांची जीवनशैली ही धावपळीची आहे. वाढत्या प्रदूषणामुळे व कोणत्याही क्रीम्स वापरल्याने वयाची चाळीशी गाठण्यापूर्वीच चेहऱ्यावर सुरकुत्या, पिंपल्स आणि निस्तेजपणा दिसू लागतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे शरीरातील कोलेजनची पातळी कमी होणे. .महागड्या कॉस्मेटिक ट्रिटमेंट्सवर अवलंबून राहण्याऐवजी नैसर्गिक आहाराच्या माध्यमातून आपण हे तारुण्य पुन्हा मिळवू शकतो. त्यासाठी आहार ते झोपे पर्यन्त जीवनशैलीचे नियोजन असणे गरजेचे असते. मग त्यासाठी काय करावे याबद्दल सविस्तर जाणून घ्या..त्वचेसाठी 'कोलेजन' महत्वाचे का असते?कोलेजन हे शरीरातील एक महत्त्वाचे प्रथिन आहे, जे त्वचा, केस, नखे आणि हाडांना मजबूती देण्यास मदत करते. जसजसे वय वाढते तसे शरीरातील कोलेजनची नैसर्गिकरित्या तयार होणे कमी होते, ज्यामुळे त्वचा सैल पडणे, सुरकुत्या येणे, चेहऱ्याची चमक कमी होणे म्हणजेच वृद्धत्वाची लक्षणे दिसू लागतात. म्हणूनच कोलेजनची पातळी संतुलित राखणे आवश्यक असते. त्यामुळे त्वचा घट्ट, लवचिक आणि चमकदार दिसते..नॅचरल ग्लोसाठी आहारात काय खावे?लिंबूवर्गीय फळे - जसे, संत्री, लिंबू आणि मोसंबीमध्ये 'व्हिटॅमिन सी' मुबलक प्रमाणात असते. हे जीवनसत्व शरीरात कोलेजन तयार करण्यासाठी एक प्रकारचे इंधन म्हणून काम करते, ज्यामुळे सुरकुत्या रोखण्यास मदत होते. म्हणूनच खूप प्रोडक्टस मध्ये आपण या फळांचा वापर झालेला दिसतो. पण कोणतेही प्रॉडक्ट फक्त बाहेरून काम करते. यांचे सेवन केल्यास दीर्घकाळ कोलेजन पातळी सुरळीत राहण्यास मदत होते..हिरव्या पालेभाज्या - पालक आणि मेथी यांसारख्या भाज्यांमध्ये 'क्लोरोफिल' आणि लोह असते. हे घटक त्वचेला आतून स्वच्छ करतात आणि नैसर्गिकरित्या कोलेजनची पातळी सुधारतात. पालेभाज्यामध्ये पाणी भरपूर प्रमाणात असते. त्यामुळे त्यांचे सेवन केल्यास त्वचा हायड्रेट राहते..टोमॅटो - यामध्ये असलेले 'लायकोपीन' हे शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट सूर्याच्या हानिकारक अतिनील किरणांपासून त्वचेचे रक्षण करते आणि त्वचा घट्ट ठेवण्यास मदत करते. टोमॅटोचे स्क्रब म्हणून खूपदा वापर करतो. पण ते सॅलड म्हणून सुद्धा खाणे गरजेचे आहे. त्वचा टॅन कमी होऊन ती उजळ दिसते.आवळा - व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्सचा खजिना असलेला आवळा कोलेजन उत्पादनास वेग देतो, ज्यामुळे चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक येते. आवळानुसता खाणे आवडत नसेल तर गुळात बनवलेल्या कँडी खाऊ शकता ..बदाम - व्हिटॅमिन ई आणि ओमेगा फॅटी ॲसिड्सने समृद्ध असलेले बदाम त्वचेचे खोलवर पोषण देतात. मेंदू पासून त्वचेपर्यन्त खूप फायदे आहेत. दुधात टाकून खाल्ल्याने झोपही गाढ लागते. आणि कोलेजनची झीज रोखण्यास प्रभावी ठरतात..नैसर्गिक आहार असणेच त्वचेसाठी जास्त फायदेशीर ठरते. आहारात या ५ 'सुपरफूड्स'चा समावेश केल्यास प्रदूषण आणि धावपळीच्या रूटीनमध्येही तुमची त्वचा निरोगी आणि तरुण राहू शकते. योग्य पोषणाद्वारे घेतलेली काळजी ही कोणत्याही बाह्य उपचारापेक्षा अधिक काळ टिकणारी असते. आहारात कोणताही बदल करण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक घ्या.