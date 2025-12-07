Year End 2025: वर्षभरात गुगलवर सर्वात जास्त सर्च केलेत 'हे' प्रश्न, वाचा A To Z संपूर्ण यादी

Most Googled questions in India 2025: 2025 हे वर्ष संपत आले आहे. हे वर्ष अनेकांसाठी नवीन आशा, उत्साह आणि ऊर्जा घेऊन आले, तर काहींसाठी आव्हाने आणि अडचणींनी भरलेले होते. या वर्षी वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात बदल झाले असले तरी, लोकांची डिजिटल उपस्थिती देखील वाढत राहिली. दरवर्षीप्रमाणे, या वर्षीही लोक सर्व प्रकारच्या माहितीसाठी गुगलकडे वळले. मनोरंजनाशी संबंधित माहिती असो, तांत्रिक प्रश्न असो, आरोग्य टिप्स असो किंवा प्रमुख कार्यक्रमांबद्दलची माहिती असो, लोक गुगलवर सर्च करत राहिले. 2025 मध्ये, लोकांच्या आवडी आणि प्रश्नांवरून हे स्पष्ट झाले की ते डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर ज्ञान, मनोरंजन आणि उपायांचा सक्रियपणे शोध घेत आहेत. दरम्यान, गुगलने 2025 मधील सर्वाधिक सर्च झालेले प्रश्न आणि ट्रेंड समोर आणले आहेत..पेज ट्रॅफिकनुसार, "What To Watch" हे सर्वाधिक वारंवार विचारले जाणारे प्रश्नांच्या यादीत सर्वात वरचे स्थान आहे , दरमहा ७.५ दशलक्षाहून अधिक ऑनलाइन शोध घेतले जातात. त्यानंतर लोकांनी गुगलला विचारले: What is my IP address? Where’s my refund?Where am I?How to lose weight fast?How you like that?.Google A To Z सर्च 2025 या वर्षी, गुगलने 'ए टू झेड इन सर्च २०२५' नावाची यादी देखील जारी केली. ज्यामध्ये प्रत्येक इंग्रजी वर्णमालानुसार भारतातील सर्वात ट्रेंडिंग विषयांचा समावेश आहे. A – सैय्यारा: अनिल पड्डा आणि अहान पांडेB – ब्रायन जॉन्सन, निखिल कामत पॉडकास्टC - युद्धविरामD - धर्मेंद्रE - माझ्या जवळ भूकंपF - अंतिम गंतव्यस्थान, फ्लडलाइटिंगG - गुगल मिथुनH - हळदीशी संबंधित ट्रेंडI - आयपीएलJ - क्रिकेटर जेमिमाह रॉड्रिग्जK - कांताराL - लाबुबुM - महाकुंभN - नॅनोO - ऑपरेशन सिंदूरP & Q - फू कॉकR – रणवीर अलाहाबादियाS - स्क्विड गेम, सुनीता विल्यम्सT - थेकुआU – उकडीचे मोदकV - क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशीW- महिला विश्वचषक, वक्फ बिलX - एक्सचे ग्रोक टूलY - यॉर्कशायर पुडिंगZ – झुबिन गुर्ग गुगर.2025 मधील डिजिटलचे स्वरुपया यादीतून स्पष्टपणे दिसून येते की 2025 मध्ये भारतीयांना तंत्रज्ञान, मनोरंजन, क्रीडा, संस्कृती आणि ऐतिहासिक घटनांमध्ये तितकीच रस आहे. आयपीएल असो किंवा महाकुंभमेळा, सोशल मीडिया असो, मीम्स असो किंवा नवीन गोष्टी सर्च करणे असोत - लोक सर्वकाही जाणून घेण्यासाठी आणि समजून घेण्यासाठी गुगलवर सर्च करतात. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.