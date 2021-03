अशी करा चाळीशीत फॅशन, सगळ्यात उठून दिसेन

अहमदनगर ः आपण वयाच्या 40 व्या वर्षापर्यंत, आपल्या वागण्यात परिपक्वता येण्यास सुरवात होते. आपण कौटुंबिक आणि करिअरमध्ये संतुलन साधण्यास शिकता. आपल्या निर्णयामुळे आपल्या व्यक्तिमत्त्वावर कसा परिणाम होतो. कुठेतरी आपला ड्रेस आपल्या वेळेची सुस्पष्टतादेखील देते. आपण 40 पर्यंत पोहोचलात किंवा जवळ येत असाल तर आपण आपल्या ड्रेसिंग स्टाईलच्या बाबतीतही काही गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. आज आम्ही आपल्याला काही युक्ती सांगू इच्छितो. जे या वयातही आपल्याला स्मार्ट दिसण्यासाठी आपण अवलंब करू शकता. खूप लहान ड्रेस घालू नका

कदाचित आपल्याला एक लहान आणि मादक प्रकाराचा ड्रेस परिधान करायला आवडेल. परंतु आपण हे समजले पाहिजे की प्रत्येक फॅशन प्रत्येक वयानुसार शोभत नाही. वयानुसार आपण काय घालावे हे ठरवा. आपल्या शरीराच्या रचनेनुसार खोल आणि स्टाईलिश कपडे घाला. फॅन्सी स्लीपर देखील आवडतात. आपण आजपर्यंत किशोरपासून उंच टाचांनी परिधान केले असेल. परंतु हे लक्षात ठेवा की या वयात काही स्त्रिया पाय दुखण्याची तक्रार करण्यास सुरवात करतात. हे टाच घालण्यामुळे देखील असू शकते. म्हणूनच, आपण केवळ एका खास कार्यक्रमासाठी आपल्या शैलीमध्ये टाचांचा समावेश केला पाहिजे. या वयात, आपल्या चरणांची भांडणे होऊ नये, आत्मविश्वासाने पुढे चला. जे तुम्हाला आराम देते ते घाला. आतील पोशाख फिट असावा

वाढत्या वयानुसार आपले जीवन केवळ बदलत नाही, तर शरीरातही बरेच बदल होत आहेत. ज्या योगे 25 व्या वर्षी आपल्यास अनुकूल असलेल्या ब्राचा आकार 40-45 वर्षे वयाच्या आपल्याला आकारला जाणे आवश्यक नाही. आपल्या शरीरात होणारे बदल लक्षात घेऊन चांगले ब्रँडेड आतील पोशाख खरेदी करा. आपल्या आवडीनिवडीचा ड्रेस परिधान करतांना आपण शेप वियर देखील वापरू शकता. फाटलेली जीन्स जीन्स ही काही महिलांची पहिली पसंती आहे. जीन्स नेहमी फॅशनमध्ये असतात. परंतु जीन्सची प्रत्येक शैली आपल्यावर चांगली दिसते हे आवश्यक नाही. जर आपण 40 वर्षे वयाची किंवा 40 ची ओलांडली असेल तर डबल शेड जीन्स आणि फाटलेली जीन्स घालणे टाळा. या प्रकारच्या पोशाखात आपली अपरिपक्व भावना दिसून येते. तथापि सीक्विन टॉप आणि टी-शर्ट खूप फॅशनेबल आहेत. परंतु आपण आपल्या वयानुसार ते घालावे. आपण एखाद्या सामर्थ्यवान व्यक्तिमत्त्वाची शिक्षिका म्हणून यायचे असल्यास आपल्या शैलीमध्ये अशा गोष्टी कमीतकमी समाविष्ट करा.

