नखांची घ्या काळजी

आपली नखे आपले व्यक्तिमत्त्व सांगत असतात. त्यामुळे सौंदर्याची काळजी घेत असताना, नखांची काळजी घेणेही गरजेचे आहे. .मेनिक्युअर हा त्यासाठी पर्याय नक्कीच आहे; पण तात्पुरता! नखे नेहमी चांगली दिसावीत असे वाटत असेल, तर आपल्यालाच सवयी बदलायला हव्यात. तसेच नेलआर्ट, मेनिक्युअर हे नखांचे सौंदर्य वाढवतात; पण आरोग्य सुधारत नाहीत..नखांची स्वच्छता खूप महत्त्वाची आहे. नखात घाण अडकू नये, काळ्या रेषा दिसू नयेत यासाठी काळजी घ्या. शेवटी नखाच्या स्वच्छतेवरच आपल्या पोटाचे आरोग्य अवलंबून असते.ॲसिटोन-फ्री नेलपॉलिश वापरावे. बाजारात मिळणाऱ्या स्वस्त आणि रंगबिरंगी नेलपॉलिशला भाळू नका. ती नखांचे आरोग्य बिघडवू शकतात.नखांनाही मॉइश्चरायजरची गरज असते. रात्री झोपण्यापूर्वी नखांना खोबरेल तेल, बदाम तेल किंवा पेट्रोलियम जेली लावा.हात नाजूक दिसायला हवे असल्यास, नखांना गोल आकार द्या.गरज नसल्यास नेलपेंट लावू नका, सतत नेलपेंट लावल्यानेही नखांचे आरोग्य बिघडते.नेलपेंट लावताना आधी क्लिअर पॉलिश कोट द्या, त्यानंतर नेलपेंट लावा.नखे फारच पातळ असतील, किंवा ती सतत तुटत असतील तर नेल हार्डनर वापरा.काम करताना नखे खराब होतील असे वाटत असल्यास, ग्लोव्ह्जचा वापर करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.