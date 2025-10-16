Zudio Sale : दिवाळीनिमित्त Zudio मध्ये लागलाय खास सेल; खरेदीवर 70% ते 90% पर्यंत डिस्काउंट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर..

Zudio Diwali Sale Collection : दिवाळीचा आनंद डबल करण्यासाठी Zudio ने आणलाय जबरदस्त 'फेस्टिव्ह सेल'..७० टक्के पर्यंतची भन्नाट सूट मिळेल जी तुमच्या कलेक्शनला नवे रंग देईल. ट्रेंडी फॅशन ब्रँड Zudio, जी TATA च्या Trent लिमिटेडची आहे, यंदाच्या दिवाळीसाठी तयार आहे. या सेलमध्ये पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांसाठी खास कलेक्शन आहे. मग आता स्वस्तात मस्त शॉपिंग केल्याशिवाय दिवाळी कशी साजरी होणार?.या सेलच मुख्य आकर्षण आहे स्त्रियांसाठीचे इथनिक वेअर. पारंपरिक कुर्त्या, साड्या, घागरा आणि फ्यूजन ड्रेसेस ३९९ रुपयेपासून सुरू. ७०% सूटमुळे एखादी सुंदर साडी फक्त ५०० रुपायांच्या आसपास मिळेल..पुरुषांसाठी कुर्ता-पायजामा सेट्स, शेरवानी स्टाइल जॅकेट्स आणि पार्टी वेअरवर ६०% पर्यंत डिस्काउंट. मुलांसाठी रंगीत फ्रॉक्स, शॉर्ट्स आणि मॅचिंग सेट्स २९९ पासून मिळत आहेत. फॅमिली डील्समध्ये सर्वांसाठी मॅचिंग आउटफिट्सवर जास्त २०% ऑफ आहे. दिवाळीच्या सणासुदीत एकसारखे,एकाच पॅटर्नमधले कपडे घाला आणि तुमच्या फोटोना आणखी स्पेशल बनवा.Diwali Gift : दिवाळीला सोनपापडी देणाऱ्यांनो! गिफ्ट अन् बोनस कसा द्यायचा असतो यांच्याकडून शिका! कंपनीने कर्मचाऱ्यांना दिलं मोठं सरप्राइज.फक्त कपडे नाही, तर फूटवेअर आणि अॅक्सेसरीजही आहेत. चपला, सँडल्स आणि हँडबॅग्सवर ५०% सूट, तर ज्वेलरी आणि मेकअप आयटम्स १९९ पासून सुरुवात आहे. BOGO ऑफर म्हणजे 'बाय वन गेट वन फ्री'.. दोन आयटम्स घ्या आणि एकाचे पैसे द्या. फ्लॅट ९९ रुपये, २९९ रुपये आणि ४९९ रुपयेच्या डील्सने बजेटमध्ये राहून शॉपिंग करा. ICICI बँक कार्ड वापरल्यास १०% अतिरिक्त डिस्काउंट आणि पहिल्यांदा खरेदी करणाऱ्यांसाठी २५% आजास्त डिस्काउंट..Nashik Jail Video : बघू ते नवलच! नाशिकच्या जेलमध्ये कैद्यांनी केली गांजा पार्टी; धक्कादायक व्हिडिओ अन् फोटो व्हायरल.या सर्व वस्तु ऑनलाइन आणि स्टोअर दोन्ही ठिकाणी उपलब्ध आहेत.. पण स्टोअर्समध्ये जाऊन ट्राय करा आणि खरेदीची मजा दुप्पट करा.. Zudio च्या या सेलमुळे सामान्य माणसाला परवडणाऱ्या किंमतीत स्टायलिश लूक मिळेल. गेल्या वर्षी लाखो लोकांनी या सेलचा फायदा घेतला यंदाही गर्दी अपेक्षित आहे. स्टोअर लोकेटरवरून जवळील ब्रँच शोधा आणि जरा घाईच करा कारण स्टॉक लिमिटेड आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.