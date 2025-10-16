लाइफस्टाइल

Zudio Sale : दिवाळीनिमित्त Zudio मध्ये लागलाय खास सेल; खरेदीवर 70% ते 90% पर्यंत डिस्काउंट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर..

Zudio Diwali Sale Discount Offers : झुडिओमध्ये दिवाळीनिमित्त खास सेल लागला आहे. तिथल्या सर्व ऑफर्स जाणून घ्या
Zudio Diwali Sale Offers family shopping Collection

Zudio Diwali Sale Offers family shopping Collection

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Zudio Diwali Sale Collection : दिवाळीचा आनंद डबल करण्यासाठी Zudio ने आणलाय जबरदस्त 'फेस्टिव्ह सेल'..७० टक्के पर्यंतची भन्नाट सूट मिळेल जी तुमच्या कलेक्शनला नवे रंग देईल. ट्रेंडी फॅशन ब्रँड Zudio, जी TATA च्या Trent लिमिटेडची आहे, यंदाच्या दिवाळीसाठी तयार आहे. या सेलमध्ये पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांसाठी खास कलेक्शन आहे. मग आता स्वस्तात मस्त शॉपिंग केल्याशिवाय दिवाळी कशी साजरी होणार?

Loading content, please wait...
Diwali Festival
Man Accessories
sale
clothes
women fashion
Discount
Discount Offer
Online Shopping
Diwali
festival Discount
Diwali shopping experience
Fashion accessories
90% discount offers
Best Shopping Tips
Zudio

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com