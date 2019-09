इंग्रजी ट्विटवरून पार्थ पवार झाले ट्रोल

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी काल अचानक आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या राजीनाम्याची माहिती कोणालाही नव्हती. खुद्द पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार या निर्णयापासून अनभिज्ञ होते. या संदर्भात अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ यांनी शरद पवार यांना माहिती दिली. पार्थ यांनी याविषयीचे एक ट्विटही केले आहे. पण, त्या ट्विटवरून पार्थ यांना ट्रोल केले जात आहे.

It’s been an emotional and difficult day for me ...as a head of our family I have conveyed my father’s conversation with me to @PawarSpeaks

— Parth Pawar (@parthajitpawar) September 27, 2019