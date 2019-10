Vidhan Sabha 2019 : साहेब चिंता करू नका..हवा तुमचीच..आम्हीही तुमचेच!

मनमाड : सध्या निवडणुकीचा माहोल सुरू असल्याने मतदारांची मते आपल्याकडे खेचण्यासाठी उमेदवार मतदारांना वेगवेगळ्या पद्धतीने मोहीत करण्यासाठी विविध प्रलोभने दाखवीत असली तरी चाणाक्ष मतदार ही प्रत्येक उमेदवाराला झुलवत ठेवून 'साहेब, चिंता करू नका, तुमचीच हवा आहे, अहो आम्ही तर तुमचेच ना ..!' असा प्रत्येकाला दिलासा देत नकार न देण्याचा फंडा आजमावत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे मतदार गुलाल टाकणार की चुना लावणार हे निकालानंतर स्पष्ठ होईल प्रचाराच्या धुराळ्यात चाणाक्ष मतदार सर्वांनाच ठेवताहेत झुलवत ....

राज्यातील विधानसभा मतदारसंघात निवडणुकीच्या प्रचाराच आता हळूहळू शिगेला पोहोचत आहे. निवडणूक म्हटली की श्रीमंत असो वा गरीब सर्वांचीच चंगळ असते उमेदवारही कसलीच कुचराई न करता निवडणूक होईपर्यंत कार्यकर्त्यांचे लाड पुरविण्यात मग्न असतात. उमेदवाराने एकदा अर्ज दाखल केला की त्यानंतर मतदारसंघातील जनता, कार्यकर्ते यांना सांभाळून त्यांची मर्जी राखणे जिकरीचे काम मोठ्या शिताफीने करावे लागते. त्यासाठी उमेदवाराच्या नाकीनऊ येते. केवळ मत आपल्या पारड्यात टाकण्यासाठी सारे सहन करून मतदारांना खूश करण्यासाठी वाटेल ते केले जाते. तेव्हा कुठे मतदार आपली खरी ओळख देतात. मतदार गुलाल लावणार की चुना निकालानंतरच होणार स्पष्ट ! मतदान केवळ दहा दिवसांवर आल्याने सर्व पक्षांचे उमेदवार, कार्यकर्ते तहान-भूक हरपून प्रचारात दंग झाले आहेत. सकाळी आणि संध्याकाळी शहरी, ग्रामीण भागातील मतदार निवांत भेटतात म्हणून नेते मंडळी मतदारांच्या भेटी घेऊन मतदान करण्याची विनंती करीत आहेत. अनेक गोड आश्वासन इच्छापूर्ती करून ग्रामीण जनतेला आकर्षित करीत आहेत. मतदार ही आता चाणाक्ष झाला असून, आपले नक्की मत कोणाला हे समजू देत नसल्याने उमेदवारही संभ्रमात आहेत. येणाऱ्या प्रत्येक पक्षाच्या नेत्याला मात्र, दिलासा देऊन घाबरू नका आम्ही तुमचेच आहोत, साहेब, तुम्ही बिलकुल चिंता करू नका, निवडुन आलेच, जनता तुमच्या पाठीशी आहे, अशी हुलकावणी देत असल्याचे चित्र सध्या सर्वच मतदारसंघात पाहावयास मिळत आहे. जसजशी मतदानाची तारीख जवळ येईल, तसे प्रचार अधिक रंगत वाढणार हे मात्र, निश्चित आहे. नक्की कोण निवडून येणार हे आज तरी स्पष्ट नाही.निकालानंतर मतदार कोणाच्या बाजूने कौल देतील, हे निकालानंतरच स्पष्ट होईल.

