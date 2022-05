एक रुपयांमध्ये १० सॅनिटरी नॅपकिन; हसन मुश्रीफ यांची माहिती

मुंबई : दारिद्र्यरेषेखालील महिला, बचत गटाच्या महिलांसाठी एक रुपयांमध्ये १० सॅनिटरी नॅपकिन (sanitary napkins) देण्यात येणार आहेत. यामुळे राज्यातील ६० लाख महिलांना आरोग्याच्या दृष्टीने फायदा होणार आहे. ही योजना १५ ऑगस्टपासून सुरू होणार असल्याची माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी शनिवारी (ता. २८) दिली. मासिक पाळी स्वच्छता दिनी महिलांसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या ग्रामविकास विभागाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Hasan Mushrif said, 10 sanitary napkins for one rupee for woman)

मासिक पाळी हा महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न आहे. गेल्या वर्षात मासिक पाळीच्या वेळी काळजी न घेतल्याने व सफाईच्या कमीमुळे जगभरातील आठ लाख महिलांचा मृत्यू झाला. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना नाममात्र एक रुपयामध्ये ग्रामविकास खात्याकडून १० सॅनिटरी नॅपकिन (sanitary napkins) देण्यात येणार आहेत.

भारतात दरवर्षी १२० दशलक्षहून अधिक महिलांना मासिक पाळीचा त्रास होऊन आजारांचा सामना करावा लागतो. भारतात केवळ १२ टक्के स्त्रिया सॅनिटरी नॅपकिन वापरतात. तर महाराष्ट्रात ६६ टक्के स्त्रिया सॅनिटरी नॅपकिन वापरतात. यातही शहरी भागातील महिला अधिक आहेत. ग्रामीण भागात फक्त १७.३० टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकिन वापरतात, असेही हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी सांगितले.

हेही वाचा: राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची महावितरणच्या अधिकाऱ्याला धमकी; म्हणाले...

सर्वांना लाभ मिळावा हा उद्देश

महाराष्ट्रात आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मासिक पाळी स्वच्छता संवर्धन योजनेत फक्त १९ वर्षांखालील मुलींना सहा रुपयात सहा नॅपकिन्स असलेली कीट पुरवण्यात येते. त्यामुळे दारिद्र्य रेषेखालील सर्व महिलांना लाभ मिळत नाही. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत दारिद्र्यरेषेखालील सर्व युवती व महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी म्हटले आहे.