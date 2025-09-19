Education News : ११३१ शिक्षक बदलीच्या ठिकाणी रुजू ; आमदार नवघरे यांच्या पाठपुराव्यानंतर प्रशासनाकडून आदेश

हिंगोली : जिल्ह्यातील ८७० प्राथमिक शाळेतील ऑनलाईन पद्धतीने जिल्हा अंतर्गत बदली झालेल्या १ हजार १३१ शिक्षकांना गुरुवारी कार्यमुक्त करण्यात आल्यानंतर हे शिक्षक शुक्रवार आता १९ रोजी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले आहेत. आमदार राजू नवघरे यांनी याबाबत पुढाकार घेतला होता..दरवर्षी मे अखेरीस शिक्षकांच्या बदल्या केल्या जातात जूनच्या सुरुवातीलाच नवीन शाळेवर रुजू व्हावे या मागचा हा उद्देश होता परंतु यंदा बदली प्रक्रियेला उशीर झाला. बदली पात्र शिक्षकांची संख्या देखील मोठी होती ऑनलाईन बदली प्रक्रियेमध्ये बराच वेळ गेला. ऑगस्टला जिल्ह्यातील ८७० प्राथमिक शाळेतील ३ हजार शिक्षकांपैकी ११३१ शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या परंतु त्यांना कार्यमुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले नसल्याने बदलीच्या नवीन ठिकाणी त्यांना रुजू होता येत नव्हते त्यामुळे शिक्षक संभ्रमात होते. .Education News : 'नको रे बाबा!' म्हणत शिक्षकांकडून दुर्गम भागातील शाळांना नकार; विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम.शिक्षकांच्या संघटनाने देखील जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार केला परंतु त्याला दाद मिळत नव्हती अखेर आमदार राजू नवघरे यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंजली रमेश यांच्याकडे शिक्षकांची व्यथा मांडली त्यांनी तातडीने यावर निर्णय घेण्याची सूचना प्रशासनाला दिल्या होत्या अखेर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर ठोंबरे यांनी गुरुवारी सायंकाळी उशीरा ११३१ शिक्षकांच्या कार्यमुक्तचे आदेश काढले आहेत. शुक्रवारीच हे शिक्षक नवीन ठिकाणी रुजू होऊन दाखल झाले आहेत संवर्ग आणि पसंती क्रमांक यानुसार जिल्ह्यात बदल्या झाल्या होत्या. दहा वर्ष एकाच ठिकाणी पूर्ण झाले, पती-पत्नी एकत्रीकरण त्यासोबतच वैद्यकीय कारण अशा विविध कारणामुळे बदली झालेल्यांची संख्या मोठी आहे..जिल्हयातील शिक्षक संघटनांनी मानले आभार जिल्ह्यात शिक्षकांच्या बदल्यांचा घोळ तीन महिने साला त्यामुळे शिक्षकांची सर्व नियोजन बिघडले होते बदली तर झाली परंतु कार्यमुक्त आदेश मिळाले नाहीत यामुळे शिक्षकांना नवीन ठिकाणी जाता येईना. यामुळे शिक्षकांच्या संघटनांनी आमदार नवघरे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले होते. त्यांच्यासमोर शिक्षकांची व्यथा माडली आमदार नवघरे यांनी तातडीने जिल्हा परिषद प्रशासन शिक्षण विभाग यांना संपर्क साधून दोन दिवसात यावर तोडगा काढा अशा सूचना दिल्या होत्या त्यानंतर तातडीने प्रशासनाने गुरुवारी बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त केले. .याबद्दल शिक्षक संघटनचे नेते मदन कदम,दत्ता पडोळे, पद्मसिंह जाधव, विठ्ठल कानोडे, अमोल शर्मा, सुर्यकांत देशमुख,शंकर लेकुळे, सुनील पाटील, नाथराव जाधव, श्रीहरी साबळे, बालाजी खरबे, गजानन सोळंके, चंद्रकांत अंभोरे,केशव खटिंग, संतोष एकलारे रवि पडोळे, गजानन इंगोले, श्याम माने, नागनाथ काळे,उद्धव दाभाडे, रामू ढोणे,शिवदास पोटे, विजय पती ,संदीप लुटे,गजानन सायगन,भानुदास कराळे यांनी आमदार नवघरे यांचे आभार मानले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.