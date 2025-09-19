महाराष्ट्र बातम्या

Education News : ११३१ शिक्षक बदलीच्या ठिकाणी रुजू ; आमदार नवघरे यांच्या पाठपुराव्यानंतर प्रशासनाकडून आदेश

Teacher Transfer : हिंगोली जिल्ह्यातील ११३१ शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदलीनंतर अखेर कार्यमुक्तीचे आदेश मिळाले असून, शुक्रवारी ते नवीन शाळांमध्ये रुजू झाले आहेत.
हिंगोली : जिल्ह्यातील ८७० प्राथमिक शाळेतील ऑनलाईन पद्धतीने जिल्हा अंतर्गत बदली झालेल्या १ हजार १३१ शिक्षकांना गुरुवारी कार्यमुक्त करण्यात आल्यानंतर हे शिक्षक शुक्रवार आता १९ रोजी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले आहेत. आमदार राजू नवघरे यांनी याबाबत पुढाकार घेतला होता.

