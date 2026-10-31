Teacher Recruitment : मुलाखतीसह शिक्षक भरतीच्या १० हजार ३२८ जागांवर ११ हजार ४९३ उमेदवारांची शिफारस

पुणे - राज्यातील खासगी व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील १० हजार ३२८ रिक्त जागांवर मुलाखतीसह शिक्षक भरतीच्या फेरीत मुलाखत आणि अध्यापन कौशल्यासाठी ११ हजार ४९३ उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे. २७ हजार १५४ प्राध्यान्यक्रमावर शिफारस झालेल्या उमेदवारांची नियमित फेरीची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. शाळांमधील रिक्त जागांवर १:३ या प्रमाणात शिफारस झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती ४५ दिवसांत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिली..राज्यात पवित्र प्रणालीमार्फत ‘शिक्षण सेवक आणि शिक्षक पदभरती २०२५’ प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या भरतीतील पहिल्या टप्प्यातील मुलाखतीशिवाय भरतीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून याच टप्प्यातील मुलाखतीसह पदभरतीसाठी शिफारस झालेल्या उमेदवारांची यादी शनिवारी जाहीर करण्यात आली. यानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत सिंह यांनी शिक्षक सेवक आणि शिक्षक पदभरतीबाबत माहिती दिली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे, आयुक्त अनुराधा ओक, राजेश शिंदे उपस्थित होते..राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षण सेवक आणि शिक्षक पदभरतीसाठी ‘शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी २०२५’ आयोजित केली होती. या चाचणीसाठी एकूण दोन लाख २८ हजार ८०८ उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी दोन लाख ११ हजार ३०८ उमेदवारांनी परीक्षा दिली. त्यातील एक लाख ७० हजार १०८ उमेदवारांनी स्व-प्रमाणपत्र पूर्ण केले आहे..या भरती प्रक्रियेतील पहिल्या टप्प्यात मुलाखतीशिवाय भरती हा पर्याय निवडलेल्या फेरीतील १३ हजार ११९ रिक्त जागांवर निवड झालेल्या उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी २७ ऑगस्टला जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर, मुलाखतीशिवाय भरती प्रक्रियेतील समांतर आरक्षणातील रिक्त जागांसाठी आयोजित रुपांतरीत फेरीतील चार हजार ३९० रिक्त जागांवर शिफारस झालेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली..आता ‘शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी २०२५’मधील पात्र आणि स्व-प्रमाणपत्र पूर्ण केलेल्या उमेदवारांच्या भरती प्रक्रियेतील पहिल्या टप्प्यातील मुलाखतीसह शिक्षक भरती प्रक्रियेतील शिफारसपात्र उमेदवारांची यादी जाहीर झाली आहे. यात, खासगी व्यवस्थापनांमधील रिक्त जागांसाठी १:३ म्हणजेच एका जागेसाठी तीन उमेदवार आणि एका उमेदवाराला तीन जागांवर प्राधान्यक्रम नोंदविण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. त्यानुसार १० हजार ३२८ रिक्त जागांवर ११ हजार ४९३ उमेदवारांची शिफारस करण्यात आल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले..मुलाखतीसह खासगी शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक भरती प्रक्रियेची आकडेवारी -शिक्षण सेवक/शिक्षक भरतीच्या जाहिरातींची संख्या : २,४१६मुलाखतीशिवाय पदसंख्या : १०,३२८शिफारस होत असलेल्या प्राध्यान्यक्रमाची संख्या : २७,१५४शिफारस झालेल्या उमेदवारांची संख्या : ११,४९३.पदनिहाय रिक्त आणि शिफारस झालेल्या पदांचा तपशील -पद प्रकार : मुलाखतीसह रिक्त पदसंख्या : शिफारस होत असलेल्या उमेदवारांची संख्याइयत्ता पहिली ते पाचवी : १,६०९ : ४,४७८इयत्ता सहावी ते आठवी : ४,५०५ : १०,७९२इयत्ता नववी ते दहावी : ४,२१४ : ११,८८४एकूण : १०,३२८ : २७,१५४.‘मुलाखतीसह निवड प्रकारातील निवडीबाबत संबंधित उमेदवारांना आणि व्यवस्थापनांना ‘एसएमएस’द्वारे देखील कळविण्यात येत आहे. याशिवाय, पदभरतीच्या प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यातील माहिती उमेदवारांना त्यांच्या लॉगिन आणि एसएमएसवर कळविण्यात येणार आहे. मुलाखतीसह शिफारस झालेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती होऊन संबंधित निवड झालेल्या उमेदवारांची ४५ दिवसांत नियुक्त करण्यात यावी, अशा सूचना दिल्या आहेत.’- सचिंद्र प्रताप सिंह, शिक्षण आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.