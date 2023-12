Shetkari Bhavan: राज्यातील 116 बाजार समित्यांना मिळणार शेतकरी भवन; दीड कोटी रुपये निधीची तरतूद

Shetkari Bhavan : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना जेवण व मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन बांधण्यात येणार आहे.

राज्यातील ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन उभारण्यात येईल. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना हक्काचा निवारा मिळणार आहे.