Maharashtra News : देशांतर्गत जानेवारी ते ऑगस्टमध्ये विमानाने 12 कोटी जणांचा प्रवास; प्रवासी संख्येत वाढ

Maharashtra News : देशांतर्गत जानेवारी ते ऑगस्ट २०२३ या आठ महिन्यांमध्ये विमानाने ११ कोटी ९० लाख ६० हजार प्रवाशांनी प्रवास केला आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत प्रवासी संख्येत ३८.२८, तर मासिक २३.१३ टक्के वाढ झाली आहे. विमान वाहतूक उद्योगाने प्रवासी वाहतुकीत लक्षणीय वाढ अनुभवली आहे. (12 crore people travel by air from January to August within country maharashtra news)

गेल्या देशांतर्गत विमानाने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या एक कोटी ४८ लाख २७ हजार इतकी राहिली. विमान प्रवास वाढीतील हा वरचा कल उद्योगाची लवचिकता आणि कोरोनाच्या संकटातून सावरल्याचे द्योतक आहे.

विशेष म्हणजे, वेळापत्रकानुसार कार्यरत देशांतर्गत विमानसेवा रद्द होण्याचे प्रमाण ०.६५ टक्के इतके कमी आहे. ऑगस्ट दरम्यान, देशांतर्गत विमान कंपन्यांकडून एकूण २८८ प्रवास संबंधित तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.

तक्रारींचे हे प्रमाण १० हजार प्रवाशांच्या तुलनेत ०.२३ इतके राहिले. कमी तक्रार आणि विमाने रद्द होण्याचा दर हा ग्राहकांच्या समाधानाला प्राधान्य देण्याच्या आणि प्रवाशांना विश्वासार्ह आणि कार्यक्षम सेवा प्रदान करण्याच्या उद्योगाच्या प्रयत्नांना मिळालेला दाखला आहे, असे केंद्रीय नागरी वाहतूक मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक आणि पोलाद मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधीया म्हणाले की, देशांतर्गत विमानसेवा क्षेत्रात होणारी ही सातत्यपूर्ण वाढ म्हणजे सुरक्षित, कार्यक्षम आणि ग्राहक-केंद्रित विमानचालन सेवेला चालना देण्यासाठी विमान कंपन्या, विमानतळ आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या एकत्रित प्रयत्नांना मिळालेला दाखला आहे.

विमान सेवा उद्योग प्रवासाच्या वाढत्या मागण्या आणि नियमांशी जुळवून घेत प्रवाशांची सुरक्षितता आणि सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. जसा हवाई प्रवास वाढत जाईल तशा देशांतर्गत विमान कंपन्या संपूर्ण देशातील आर्थिक वाढ आणि ‘कनेक्टिव्हिटी' सुलभ करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत राहतील.