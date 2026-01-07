महाराष्ट्र बातम्या

MPSC Exam : परीक्षेत १८ टक्के उमेदवार गैरहजर; वयोमर्यादा सवलतीसाठी आंदोलन करूनही पदरी निराशा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात आलेली 'महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२५' रविवारी ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार पार पडली.
पुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात आलेली ‘महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२५’ रविवारी ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार पार पडली. मात्र, यासाठी अर्ज केलेल्या एकूण उमेदवारांपैकी पुण्यातील १८ टक्के उमेदवार गैरहजर होते.

