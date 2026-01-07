MPSC Exam : परीक्षेत १८ टक्के उमेदवार गैरहजर; वयोमर्यादा सवलतीसाठी आंदोलन करूनही पदरी निराशा

पुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात आलेली ‘महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२५’ रविवारी ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार पार पडली. मात्र, यासाठी अर्ज केलेल्या एकूण उमेदवारांपैकी पुण्यातील १८ टक्के उमेदवार गैरहजर होते..वयोमर्यादेत एक वर्षाची विशेष सवलत मिळावी, या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी तीन दिवस आंदोलन करूनही सरकारकडून अंतिम क्षणापर्यंत कोणताही शासन निर्णय जाहीर न झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रापर्यंत जाता आले नसल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.पुणे जिल्ह्यात या परीक्षेसाठी एकूण ९७ उपकेंद्रांवर परीक्षा घेण्यात आली. जिल्ह्यातून एकूण ३८ हजार ५६९ उमेदवारांनी अर्ज केला होता. त्यापैकी ३१ हजार ६१२ जणांनी प्रत्यक्ष दिली, तर ६ हजार ९५७ उमेदवार गैरहजर होते. म्हणजेच एकूण उमेदवारांपैकी सुमारे १८.०४ टक्के उमेदवारांनी परीक्षा दिली नाही..‘महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२५’ची जाहिरात सात महिने उशिरा प्रसिद्ध करण्यात आली. वयोमर्यादा गणनेसाठी १ नोव्हेंबर २०२५ ही तारीख निश्चित केल्यामुळे काही दिवसांच्या फरकाने हजारो उमेदवार अपात्र ठरले. त्यामुळे वयोमर्यादेत एक वर्षाची शिथिलता देण्यात यावी, अशी मागणी उमेदवार करत होते..या मागणीसंदर्भात विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबई येथे भेट घेतली होती. यासंदर्भात शासन निर्णय लवकरच जाहीर करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती. मात्र आश्वासनानंतर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांनी पुण्यातील शास्त्री रस्ता आणि डेक्कन परिसरातील नदीपात्रात सलग तीन दिवस आंदोलन केले..मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. मात्र, परीक्षेपूर्वी किंवा परीक्षेच्या दिवशीही सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय जाहीर झाला नाही. त्यामुळे शेवटच्या दिवसापर्यंत आंदोलनात असलेल्या अनेक उमेदवारांना परीक्षेला मुकावे लागल्याची खंत विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला..आम्ही तीन दिवस पुण्याच्या रस्त्यावर उतरून न्यायासाठी संघर्ष केला. मुख्यमंत्र्यांसह अन्य मंत्र्यांनी आश्वासन दिले होते की, विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेण्यात येईल, म्हणून आम्ही शेवटपर्यंत आशा सोडली नाही. मात्र, परीक्षेच्या दिवशीही शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला नाही. अभ्यासाऐवजी आम्हाला रस्त्यावर बसावे लागले आणि पदरी निराशाच पडली. सरकारच्या या उदासीनतेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना परीक्षेला मुकावे लागले.- एक विद्यार्थी.लोकप्रतिनिधींनी आश्वासने दिली, मात्र कोणतीही कार्यवाही केली नाही. मनोज जरांगे पाटील यांनीही मध्यस्थी केली होती. त्यामुळे आम्हाला वाटले होते की सरकार शासन निर्णय जाहीर करेल. पण सरकारने शेवटपर्यंत केवळ वेळकाढूपणा केला. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे अनेक विद्यार्थी मानसिक दडपणाखाली गेले. त्यामुळे अनेकांनी परीक्षेला न जाण्याचा निर्णय घेतला.- एक विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.